Şişli'de sokak ortasında kadına şiddet. Arkasından yaklaşıp yumruk attı
21.07.2026 15:34
İstanbul'un Şişli ilçesinde yolda yürüyen bir kadın, arkasından yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kaçan saldırgan aranıyor.
İstanbul'un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi'nde 15 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında sokakta yürüyen Sabahat A.'nın (59) arkasından yaklaşan bir kişi, aniden kadının başına yumruk attı.
Yumruğun etkisiyle dengesini kaybeden Sabahat A., önce park halindeki bir araca çarptı, ardından da yere düştü.
Bir süre sonra ayağa kalkan Sabahat A., kaçan saldırganın arkasından bakarken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Kimliği henüz belirlenemeyen ve olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.