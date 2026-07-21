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Şişli'de sokak ortasında kadına şiddet. Arkasından yaklaşıp yumruk attı

21.07.2026 15:34

DHA

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İstanbul'un Şişli ilçesinde yolda yürüyen bir kadın, arkasından yaklaşan bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Kaçan saldırgan aranıyor.

Şişli'de sokak ortasında kadına şiddet. Arkasından yaklaşıp yumruk attı
DHA

İstanbul'un Şişli ilçesi Gülbahar Mahallesi'nde 15 Temmuz Çarşamba günü saat 19.30 sıralarında sokakta yürüyen Sabahat A.'nın (59) arkasından yaklaşan bir kişi, aniden kadının başına yumruk attı.

 

Yumruğun etkisiyle dengesini kaybeden Sabahat A., önce park halindeki bir araca çarptı, ardından da yere düştü.

Şişli'de sokak ortasında kadına şiddet. Arkasından yaklaşıp yumruk attı 1
DHA

Bir süre sonra ayağa kalkan Sabahat A., kaçan saldırganın arkasından bakarken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

Şişli'de sokak ortasında kadına şiddet. Arkasından yaklaşıp yumruk attı 2
DHA

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şişli'de sokak ortasında kadına şiddet. Arkasından yaklaşıp yumruk attı 3
DHA

Kimliği henüz belirlenemeyen ve olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.