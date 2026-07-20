Sitede 22 milyonluk vurgun: Yönetici aidatları bahiste kaybetti, şans bonusu istediği mail ortaya çıktı

İstanbul'da bir sitede 22 milyon lira aidat vurgunu yapıldığı öne sürüldü.

Olay Tuzla'da 268 dairenin bulunduğu bir sitede yaşandı. Site sakinlerinin anlatımlarına göre 2023 yılında site yönetimi baskı, tehdit ve şantajla Nihat Ö. ve Suat Y. isimli iki ortak tarafından ele geçirildi.

Yaklaşık üç yıl boyunca site sakinlerinden toplanan aidatlarla hiçbir bakım, onarım veya resmi ödeme yapılmadı.

Yapılan incelemelerde sitenin ortak alanlarındaki doğalgaz ve elektriğin kaçak bağlandığı, site çalışanlarının maaşlarının ödenmediği ve SGK'ya 4,5 milyon liraya yakın borç biriktiği ortaya çıktı.