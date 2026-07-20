Sitede 22 milyonluk vurgun: Yönetici aidatları bahiste kaybetti, şans bonusu istediği mail ortaya çıktı
20.07.2026 12:08
İstanbul Tuzla'daki bir sitede 22 milyon liralık aidat vurgunu yapıldığı iddia edildi. Yöneticilerin aidat paralarını yasa dışı bahis sitelerinde harcadığını öne süren site sakinleri, savcılığa şikayette bulundu.
İstanbul'da bir sitede 22 milyon lira aidat vurgunu yapıldığı öne sürüldü.
Olay Tuzla'da 268 dairenin bulunduğu bir sitede yaşandı. Site sakinlerinin anlatımlarına göre 2023 yılında site yönetimi baskı, tehdit ve şantajla Nihat Ö. ve Suat Y. isimli iki ortak tarafından ele geçirildi.
Yaklaşık üç yıl boyunca site sakinlerinden toplanan aidatlarla hiçbir bakım, onarım veya resmi ödeme yapılmadı.
Yapılan incelemelerde sitenin ortak alanlarındaki doğalgaz ve elektriğin kaçak bağlandığı, site çalışanlarının maaşlarının ödenmediği ve SGK'ya 4,5 milyon liraya yakın borç biriktiği ortaya çıktı.
YASA DIŞI BAHİS İDDİASI
Ortaya çıkan skandalda öne sürülen en çarpıcı iddia ise toplanan paraların akıbeti oldu.
Nihat Ö.'nün, kat maliklerinden toplanan yaklaşık 22,5 milyon lirayı kendi şahsi hesaplarına aktardığı ve bu paraları yasa dışı bahis sitelerinde harcadığı öne sürüldü.
Yeni yönetim, bir yasa dışı bahis sitesine gönderilen “şans bonusu” isteğini gösteren e-postayı da paylaştı.
Yeni yönetimin hesapları incelemesiyle fark edilen ve siteyi iflasın eşiğine getiren devasa borç yükü nedeniyle icra şoku yaşayan kat malikleri ve yeni yönetim, yetkililere yardım çağrısında bulundu.
"SİTENİN PARASI KİŞİSEL HESABA GEÇİRİLDİ"
Sitenin yeni yönetiminden Volkan Karakaya, eski site yönetimi tarafından 2026'ya kadar 32 milyon liraya yakın ödeme alındığını söyledi.
"Biz yönetime geldikten sonra hesapları incelediğimiz zaman toplamda 22,5 milyona yakın eski başkanın hesabına para aktarıldığını gördük." iddiasını dile getiren Karakaya, söz konusu paranın başka hesaplara aktarıldığını savundu.
Konuyla ilgili olarak savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını anlatan Karakaya, şöyle devam etti:
“- Yönetime geldikten sonra sitenin piyasaya olan borçların toplamıyla birlikte 11,5 milyon TL'ye yakın bir borcunun olduğunu biliyoruz. Bizim göreve geldiğimiz 2 hafta süre içinde siteye aralıklarla icradan geldiler. Doğalgazlarımız kaçak bağlanmış, elektrikler kaçak bağlanmış. Sitemizde inanılmaz bir sıkıntı var, açıkçası şu an iflas etmiş durumdayız. Büyük bir mağduriyet var, bu borcun içinden nasıl çıkacağımızı da bilmiyoruz.”
"TEHDİT EDİLİYORUZ"
Eski yönetimin baskı ve tehditlerine maruz kaldıklarını belirten site sakini Lale Mercan ise "Çok ciddi mağduriyetlerimiz var, tehdit ediliyoruz. Eski yönetim tarafından eşimi vurmak için para gönderilmiş. Bu insanlar tarafından tehdit ediliyoruz." dedi.
Kızını bu tehditler nedeniyle şehir dışına göndermek zorunda kaldığını anlatan Mercan, mağdur olduklarını ve yardım beklediklerini anlattı.
"CAMIMIZ KURŞUNLANDI"
Sitede güvenlik sorunları ve usulsüz para toplamalar yaşandığını belirten Nurettin Körpe ise sitede camlarının kurşunlandığını söyledi.
"Bizi her konuda yalanla, tehditlerle bastırmaya çalıştılar." diyen Körpe, "Ben şahsa aidattan hariç 70-80 bin liraya yakın para harcadım. O yüzden bu yönetimin gitmesi bizim için daha iyi oldu. Yakalanması için de elimizden geleni yapmak istiyoruz." ifadleerini kullandı.