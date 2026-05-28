Siyasette bayramlaşma ziyareti. AK Parti ve CHP 3 bayramın ardından bayramlaşıyor
28.05.2026 08:31
Son Güncelleme: 28.05.2026 09:49
CHP'de mutlak butlan kararı, siyasi partiler arasında bugün yapılacak bayramlaşma programlarına da yansıdı. AK Parti ve CHP üç bayramın ardından yeniden bayramlaşıyor.
Bugün, bayramın ikinci günü partiler arasında bayramlaşma ziyareti gerçekleşiyor.
Ziyaretlerin ana gündem başlığı ise CHP'deki mutlak butlan tartışması, terörsüz Türkiye süreci ve Ortadoğu'daki gelişmeler olacak.
AK PARTİ VE CHP BAYRAMLAŞIYOR
AK Parti ve CHP, belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle üç bayramdır, bayramlaşmıyordu. En son 2024 Haziran ayında gerçekleşen bayramlaşma sonrası CHP yönetiminde yaşanan değişikliğin ardından iki parti bayramlaşma kararı aldı.
AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti ile CHP bayramlaşma başladı.
TEPKİ GÖSTEREN PARTİLER
Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.
AK PARTİ'DEN CHP'YE ZİYARET
AK Parti heyeti de CHP Genel Merkezi'ne giderek bayramlaşma ziyareti gerçekleştiriyor.
Heyetler arasındaki ikili görüşmeler devam ederken milletvekillerinin kendi bölgeleriyle ilgili
bilgi veriyor.
MECLİS'TE DE BAYRAMLAŞMA VAR
CHP Grup Başkanı Özgür Özel ise TBMM'de ayrı bir bayramlaşma heyeti oluşturdu.
Genel Merkeze gitmeme kararı alan muhalefet partileri, Meclis'teki CHP heyetini ziyaret ederek Özel'e desteklerini ifade etmişti.
Meclis'e gelen ilk heyet ise DEVA Partisi oldu.
Bayramlaşma programına Grup Başkanvekili Murat Emir başkanlık ediyor. Bayramlaşmada gündem mutlak butlan kararı oldu. Emir, bayramın güzel bir şekilde gelmediğini karar bir şekilde geldiğini dile getirdi.
MHP, DEM PARTİ İLE BAYRAMLAŞIYOR
MHP’de ilk bayramlaşma DSP heyetinin kabulüyle başladı.
DSP ile yapılan bayramlaşma sonrası MHP heyeti, DEM Parti heyetini ziyaret ediyor.
Heyetler arasındaki görüşmenin gündem maddesi terörsüz Türkiye süreci oldu. DEM Parti heyeti terörsüz Türkiye sürecine dikkat çekerken bayram sonrası somut adımlar atılması gerektiğine dikkat çekti.