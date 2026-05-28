Siyasette bayramlaşma ziyareti. AK Parti ve CHP 3 bayramın ardından bayramlaşıyor

AK Parti ve CHP, belediyelere yönelik soruşturmalar nedeniyle üç bayramdır, bayramlaşmıyordu. En son 2024 Haziran ayında gerçekleşen bayramlaşma sonrası CHP yönetiminde yaşanan değişikliğin ardından iki parti bayramlaşma kararı aldı.

AK Parti Genel Merkezi'nde AK Parti ile CHP bayramlaşma başladı.

TEPKİ GÖSTEREN PARTİLER

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na mahkeme kararıyla dönmesine tepki gösteren DEM Parti, İYİ Parti, Türkiye İşçi Partisi ve Zafer Partisi CHP'ye gitmeyecek.