Slim sigaralar kalkıyor, bu tarihten sonra doğanlara sigara hiç satılmayacak
24.09.2026 16:31
Türkiye'de 2040'dan itibaren sigara satışının yasaklanması, ince sigaraların kaldırılması ve 2015'ten sonra doğanlara sigara satışının ömür boyu yasaklanması planlanıyor.
Tütünle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler geliyor.
Kapalı alanlarda sigara içme yasağının ardından açık alanlarda da ayrı bir alan oluşturulması ve 18 yaşından küçükler için sigara satışı konusunda kanun teklifi hazırlığı yapılıyor.
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, sigara ve diğer tütün ürünlerinin satışına ve kullanımına yönelik yeni sınırlamalar içeren kanun teklifi hazırlığına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
HER YIL 7 MİLYON KİŞİ ÖLÜYOR
Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi de olan ve ekim ayında TBMM'ye getirilmesi öngörülen yeni kanun teklifi hazırlıklarına ilişkin çalışmalarda yer alan Ergüder, dünya genelinde 1,2 milyar kişinin sigara kullandığına dikkati çekti.
Her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin tütün kullanımına bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğine değinen Ergüder, Türkiye'nin de tütünle mücadelede önemli adımlar attığına işaret etti. Ergüder, bu kapsamda 2003'te Tütün Kontrolü Çerçeve Sözleşmesi'nin imzalandığını, 2008'de ise kapalı alanlarda sigara kullanımını yasaklayan düzenlemenin hayata geçirildiğini anımsattı.
KADINLARDA SİGARA KULLANIMI ARTTI
Son yıllarda dünyadaki genel düşüş eğilimine karşın Türkiye'de tütün kullanımında yeniden artış görüldüğünü anlatan Ergüder, özellikle kadınlar ve gençler arasındaki kullanım oranlarına işaret etti. Prof. Dr. Ergüder, kadınlarda sigara kullanımının son 10-15 yıllık dönemde belirgin şekilde arttığını vurgulayarak, "Kadınlarda sigara içme oranındaki artış yüzde 40-50 civarında. 15-24 yaş grubu kadınlarda ise kullanım oranı yüzde 90'ı aşmış durumda." dedi.
YAKLAŞIK YÜZDE 78 CİVARINDA ARTIŞ
Ergüder, Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yeni kanun teklifine ilişkin de açıklamalarda bulundu.
Ekimde Meclis'e sunulacağını söyleyen Ergüder, "Bizim ülke olarak yeniden bir silkelenmeye, politikaları gözden geçirmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.
Türkiye'de sigara satışlarının da son yıllarda yükseldiğinin altını çizen Ergüder, 2012'de yaklaşık 91 bin ton ve 4,5 milyar paket olan sigara satışlarının, 2025'te yaklaşık 160 bin ton ve 8 milyar pakete ulaştığını bildirdi.
Ergüder, tütün endüstrisine karşı daha güçlü politikaların uygulanması gerektiğini belirtip özellikle çocukları ve kadınları korumaya yönelik düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirdi.
2015'TEN SONRA DOĞANLARA SİGARA SATIŞI YASAKLANACAK MI?
Kanun teklifinin taslağı da ortaya çıktı.
Taslakta yer alan düzenlemeler arasında özellikle çocuk ve gençlerin korunmasına yönelik maddelerin öne çıktığını belirten Ergüder, "Çocukları ve özellikle kız çocuklarımızı korumak için 1 Ocak 2015 tarihinden sonra doğanlara, hayatları boyunca tütün ürünlerinin kullanımı, içimi, satışı yasaklanıyor." dedi.
Ergüder, bu uygulamaya İngiltere dahil olmak üzere pek çok ülkenin geçtiğini de dile getirdi.
2040'TAN SONRA SATIŞLAR TAMAMEN YASAKLANACAK MI?
Ergüder, taslaktaki ikinci en önemli düzenlemeye ilişkin de "2040 yılından sonra Türkiye'de tütün ürünlerinin üretimi ve satışı kökten yasaklanıyor. Biz tekrar umarım sigaranın hiç olmadığı bir ülke haline geleceğiz." dedi.
AKCİĞER KANSERİNE DİKKAT!
Türkiye'de bir "akciğer kanseri salgını" olduğunu dile getiren Ergüder, her yıl 35 bine yakın kişinin önlenebilir bir neden olan sigara kullanımı dolayısıyla akciğer kanserinden hayatını kaybettiğini söyledi.
Bu kapsamda taslakta yer alan önemli bir maddenin de sigara paketlerine getirilmesi planlanan "sağlık vergisi" olduğunu belirten Ergüder, bu vergiden alınacak paranın daha çok koruyucu, geliştirici hizmetlere aktarılacağını ifade etti.
AÇIK ALANLARDA DA YASAKLANACAK
Taslakta kapalı alanların yanı sıra açık alanlara ilişkin düzenlemeler bulunduğunu anlatan Ergüder, şu bilgileri paylaştı:
"Kapalı alanlarla ilgili çok önemli düzenlemeler geliyor. Lokantaların hem açık hem kapalı alanlarında sigara içmek kökten yasaklanıyor. Parklarda, bahçelerde, kamu binalarının bahçelerinde bununla ilgili dışarıdan görünmeyecek şekilde sigara içme alanları oluşturulacak."
Ergüder, sigara içmek isteyenlerin bu görünmeyen alanda içebileceğini dile getirip "Bence en önemlisi burada, çocuk ve gençler artık kimsenin sigara içtiğini görmeyecek." dedi.
"SLIM SİGARALAR KALKIYOR"
Prof. Dr. Ergüder, taslakta sigara paketleriyle ilgili bir düzenlemenin de yer alacağını belirtti.
Standart paket düzenlemesi geldiğine işaret eden Ergüder, "Özellikle 2012'den sonra sigara firmaları kadınlara saldırmaya başladı. Bizim ince sigara dediğimiz sigaraları piyasaya sürdüler. Standart paket uygulaması yürürlüğe girerse artık tüm sigaralar standart satılacak. İnce sigaralar, 'slim' sigaralar ortadan kalkacak." ifadelerini kullandı.
Ergüder, bu uygulamanın kadınları korumaya yönelik olduğuna dikkat çekti.
Ergüder, çocukları ve gençleri korumaya yönelik atılacak adımlardan birinin de kimlik doğrulama sistemi olduğunu söyleyerek, "Kredi kartı ile 18 yaşından küçüklerin bu ürünleri satın almaları kesinlikle imkansız hale gelecek." dedi.