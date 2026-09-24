Slim sigaralar kalkıyor, bu tarihten sonra doğanlara sigara hiç satılmayacak

Son yıllarda dünyadaki genel düşüş eğilimine karşın Türkiye'de tütün kullanımında yeniden artış görüldüğünü anlatan Ergüder, özellikle kadınlar ve gençler arasındaki kullanım oranlarına işaret etti. Prof. Dr. Ergüder, kadınlarda sigara kullanımının son 10-15 yıllık dönemde belirgin şekilde arttığını vurgulayarak, "Kadınlarda sigara içme oranındaki artış yüzde 40-50 civarında. 15-24 yaş grubu kadınlarda ise kullanım oranı yüzde 90'ı aşmış durumda." dedi.

YAKLAŞIK YÜZDE 78 CİVARINDA ARTIŞ

Ergüder, Sağlık Bakanlığı'nın yaklaşık bir yıldır üzerinde çalıştığı yeni kanun teklifine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Ekimde Meclis'e sunulacağını söyleyen Ergüder, "Bizim ülke olarak yeniden bir silkelenmeye, politikaları gözden geçirmeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Türkiye'de sigara satışlarının da son yıllarda yükseldiğinin altını çizen Ergüder, 2012'de yaklaşık 91 bin ton ve 4,5 milyar paket olan sigara satışlarının, 2025'te yaklaşık 160 bin ton ve 8 milyar pakete ulaştığını bildirdi.

Ergüder, tütün endüstrisine karşı daha güçlü politikaların uygulanması gerektiğini belirtip özellikle çocukları ve kadınları korumaya yönelik düzenlemelerin yapılması gerektiğini dile getirdi.