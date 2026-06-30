Şoförlere 35 yıldır göz açtırmadı emekli oldu
30.06.2026 00:21
Son Güncelleme: 30.06.2026 00:26
İzmir'de trafik kurallarına uymayan sürücülere göz açtırmamasıyla bilinen 35 yıllık polis memuru Murat Dolu emekli oldu.
İzmir'de 35 yıllık polis memuru Murat Dolu, telsizden yaptığı duygu dolu son anonsla meslektaşlarına ve İzmir yollarına veda etti.
Trafik kurallarına uymayan sürücülere uyguladığı yasal işlemlerle ve kural tanımayanlara adeta 'ceza yağdırmasıyla' bilinen Murat Dolu, meslek hayatı boyunca tek amacının can kayıplarını önlemek olduğunu belirtti.
Emeklilik kararı sonrası duygularını paylaşan Dolu, "Biz hiçbir zaman kendi menfaatimiz için değil, vatandaşımızı kazalardan koruyabilmek ve onları sevdiklerine sağ salim ulaştırabilmek için çalışma yaptık" dedi.
TELSİZDEN BOĞAZLARI DÜĞÜMLEYEN SON ANONS
Görev süresi boyunca kendisine verilen yetkileri vatandaşın can güvenliği için tereddüt etmeden kullanan polis memuru Murat Dolu, son mesai gününde telsiz mandalına basarak mesai arkadaşlarına seslendi.
Elleri titreyerek ve duygu dolu bir ses tonuyla helallik isteyen Dolu'nun son anonsu adeta boğazları düğümledi.
Emektar polis memuru Murat Dolu, telsizden yaptığı son anonsunda şu ifadelere yer verdi:
"Bugün itibarıyla 35 yıldır gururla ve şerefle taşıdığım üniformama, siz meslektaşlarıma ve yollara veda ediyorum. Görevimiz süresince her daim beraber çalıştığımız, omuz omuza çalıştığımız, acı tatlı her anı paylaştığımız arkadaşlarımıza teşekkür ederim. Ben hakkımı helal ediyorum, sizler de hakkınızı helal edin. Allah'a emanet olun. Son anonsumdur."