Şoförlere 35 yıldır göz açtırmadı emekli oldu

Trafik kurallarına uymayan sürücülere uyguladığı yasal işlemlerle ve kural tanımayanlara adeta 'ceza yağdırmasıyla' bilinen Murat Dolu, meslek hayatı boyunca tek amacının can kayıplarını önlemek olduğunu belirtti.

Emeklilik kararı sonrası duygularını paylaşan Dolu, "Biz hiçbir zaman kendi menfaatimiz için değil, vatandaşımızı kazalardan koruyabilmek ve onları sevdiklerine sağ salim ulaştırabilmek için çalışma yaptık" dedi.