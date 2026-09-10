Sokak ortasında saldırdı, kadın şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı
10.09.2026 12:11
İstanbul'da bir kişi sokak ortasında kız arkadaşına saldırdı. Olayın ardından gözaltına alınan saldırgan, kadının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.
İstanbul'da bir kadın sokak ortasında şiddete maruz bırakıldı.
Olay, 3 Eylül Perşembe günü Kasımpaşa'daki Küçükpiyale Mahallesi'nde meydana geldi.
SOKAK ORTASINDA SALDIRDI
İddiaya göre Yunus Y., sokak ortasında kız arkadaşı Özlem Ç.'ye saldırdı. Bu sırada yanlarında bulunan kişiler, Yunus Y.'yi tutarak engellemeye çalıştı.
İhbar üzerine Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
POLİSTE SUÇ KAYITLARI VAR
Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada saldırıya uğrayan kadının Özlem Ç., şüphelinin ise Yunus Y. olduğunu belirledi.
Yunus Y., ekipler tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde Yunus Y.'nin 11, Özlem Ç.’nin ise sekiz olay kaydı bulunduğu belirlendi.
ŞİKAYETÇİ OLMADI, ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
Polisin ifadesine başvurduğu Özlem Ç., kendisine saldıran erkek arkadaşından şikayetçi olmadığını belirtti.
Bunun üzerine Yunus Y., savcılık kararıyla serbest bırakıldı.