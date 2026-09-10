Sokak ortasında saldırdı, kadın şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı

Polis ekipleri, yaptıkları çalışmada saldırıya uğrayan kadının Özlem Ç., şüphelinin ise Yunus Y. olduğunu belirledi.

Yunus Y., ekipler tarafından yakalandı. Yapılan kontrollerde Yunus Y.'nin 11, Özlem Ç.’nin ise sekiz olay kaydı bulunduğu belirlendi.