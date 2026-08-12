Son 150 yılın en güçlü El Nino'su kapıda! Ekstrem hava olayları ve rekor sıcaklıklar etkili olacak

Türkiye kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıklarındaki aşırı artışın kıyı kesimlerde şiddetli yağışlara, iç bölgelerde ise şiddetli kuraklığa yol açabileceğini ifade eden Özçelik, uyarılarını şöyle sürdürdü:

“İklim değişikliği sonucu meydana gelen taşkın ve kuraklık etkilerini, sıcak hava dalgalarını ve orman yangınlarını da etkileme olasılığı oldukça yüksek. Gerek bilim adamları gerekse de yerel yöneticiler bu etkilere karşı hazırlık içerisinde bulunması gerekiyor. Akdeniz'e baktığımız zaman temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların ekstrem olduğunu görüyoruz. Uydu verileri bize deniz suyu sıcaklıklarının Akdeniz'in batı kesiminde 7-8 dereceye kadar artış olduğunu gösteriyor. Bu ise kıyı bölgesinde şiddetli yağışları iç bölgelerde de kuraklık etkilerini beraberinde getirme olasılığını yükseltiyor.”

Özçelik, ilerleyen dönemlerde bu gibi durumlara hazırlıklı olunması gerektiğinin de altını çizdi.