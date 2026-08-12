Son 150 yılın en güçlü El Nino'su kapıda! Ekstrem hava olayları ve rekor sıcaklıklar etkili olacak
12.08.2026 10:15
1,5 derecelik küresel ısınma sınırının aşıldığına dikkat çeken uzmanlar, iklim değişikliğine karşı uyarıyor. Uzmanlar, Türkiye'de son 150 yılın en şiddetli El Nino'sunun yaşandığını belirtiyor.
İklim değişikliği ve deniz suyu sıcaklıklarındaki artışın küresel ve bölgesel etkilerini her geçen gün göstermeye devam ediyor.
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün verileri de bu etkileri ortaya koymaya devam ediyor.
Yayımlanan verilere göre, son 150 yılın en güçlü El Nino dönemi yaşanıyor.
EKSTREM HAVA OLAYLARI ARTTI
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ceyhun Özçelik, atmosfer ısısındaki yükselişin gelecek dönemde taşkın, kuraklık, sıcak hava dalgaları ve orman yangınları gibi ekstrem olayların sıklığını artıracağı belirtti.
Paris İklim Anlaşması'nda hedeflenen 1,5 derecelik küresel ısınma sınırının aşıldığını sözlerine ekleyen Prof. Dr. Özçelik, 10 yıl içinde bu rakamın çok daha üst seviyelere ulaşacağının altını çizdi.
1,5 DERECELİK KRİTİK EŞİK AŞILDI
Özçelik, "Dünya Meteoroloji Örgütü ve Amerikan Ulusal Atmosfer ve Okyanus İdaresi gibi birçok uluslararası kuruluş tarafından sağlanan veriler incelendiğinde; bu yıl ki El Nino'nun kayıtlardaki son 150 yılın en şiddetli El Nino'su olduğu karşımıza çıkıyor." diye konuştu.
Özçelik, El Nino'nun Büyük Okyanus'un doğusunda Ekvator etrafında deniz suyu sıcaklıklarının normalden fazla ısınması anlamına geldiğini de belirtti.
Özçelik, "Okyanus sıcaklıklarının artması atmosfer ısısını arttıracağı için önümüzdeki dönemde meteorolojik ve hidrolojik olayların sayısında ve sıklığı artışını beraberinde getireceğini öngörüyoruz. Son 3 yıllık ortalamaya baktığımız zaman 1,5 derecelik limitin aşıldığını öngörüyoruz." dedi.
TAŞKIN, KURAKLIK VE ORMAN YANGINLARINDA ARTIŞ
Türkiye kıyılarındaki deniz suyu sıcaklıklarındaki aşırı artışın kıyı kesimlerde şiddetli yağışlara, iç bölgelerde ise şiddetli kuraklığa yol açabileceğini ifade eden Özçelik, uyarılarını şöyle sürdürdü:
“İklim değişikliği sonucu meydana gelen taşkın ve kuraklık etkilerini, sıcak hava dalgalarını ve orman yangınlarını da etkileme olasılığı oldukça yüksek. Gerek bilim adamları gerekse de yerel yöneticiler bu etkilere karşı hazırlık içerisinde bulunması gerekiyor. Akdeniz'e baktığımız zaman temmuz ve ağustos aylarında sıcaklıkların ekstrem olduğunu görüyoruz. Uydu verileri bize deniz suyu sıcaklıklarının Akdeniz'in batı kesiminde 7-8 dereceye kadar artış olduğunu gösteriyor. Bu ise kıyı bölgesinde şiddetli yağışları iç bölgelerde de kuraklık etkilerini beraberinde getirme olasılığını yükseltiyor.”
Özçelik, ilerleyen dönemlerde bu gibi durumlara hazırlıklı olunması gerektiğinin de altını çizdi.
EL NİNO VE LA NİNA HAVA OLAYLARI NEDİR?
El Nino ve karşıtı La Nina, doğal bir iklim olayının iki zıt hali. Genellikle tropikal doğu ve Büyük Okyanus'un orta kesimlerindeki yüzey sıcaklıklarıyla tanımlanıyorlar.
El Nino yaşanırken bu sular daha sıcak, La Nina sırasında ise daha soğuk oluyor.
Bu olaylar genellikle 2-7 yılda bir meydana geliyor, bazen daha süre uzasa da ortalama 9-12 ay sürüyor. La Nina, Temmuz 2024'ten beri büyük ölçüde etkindi ancak yakın zamanda sona erdi. Bu, Pasifik'teki koşulların nötrlendiği anlamına geliyor.