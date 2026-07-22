SON DAKİKA: Ahbap soruşturması genişliyor... Gökhan Özoğuz, Fatih Portakal ve Ece Üner dahil 5 ünlü isim ifadeye çağrıldı
22.07.2026 12:04
Son Güncelleme: 22.07.2026 12:11
Ahbap soruşturması kapsamında Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturması devam ediyor.
Soruşturma kapsamında son olarak sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un tutuklanmasına karar verilmiş ve böylelikle soruşturmada tutuklu sayısı 27'ye yükselmişti.
Soruşturmada bugün yeni bir gelişme yaşandı.
Ece Üner, Fatih Portakal, Feyza Altun, Gökhan Özoğuz ve Öykü Serter’in ifadelerine başvurulacağı öğrenildi.
"AH AHBAP VAH AHBAP"
Soruşturma başladığında sosyal medya üzerinden Özoğuz açıklama yapmıştı.
Ünlü şarkıcı, paylaşımında "Ah ahbap vah ahbap. Hep böyle mi olacak bu işler? Bir kere de şaşırsak şu memlekette. Bakalım gerçekliği dökülsün ortaya da.” ifadelerini kullanmıştı.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Ahbap Derneği soruşturması, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları üzerinden yürütülüyor.
Soruşturma kapsamında Dernek Başkanı Haluk Levent, Bursa'da gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturmaya ilişkin olarak yapılan açıklamada; 6 Şubat'ta derneğe bağış yapan vatandaşların bağışlarının şahsi hesaplara aktarıldığı, bahis oynandığı üçüncü kişilere aktarıldığı öne sürülüyor.
"Yurt dışı yasağı tedbiri uygulanan Levent'in yurt dışına kaçma hazırlıkları yapması üzerine operasyon ve yakalama süreci başlatıldı" ifadeleri kullanılan açıklamada, Levent tarafından kullanılan asistanı Yeliz Kaya'nın hesaplarına dernekten yaklaşık 120 milyon TL para akışı tespit edildiği, Kaya'ya aktarılan gayrimenkullerin daha sonra farklı kişiler adına tescil edildiği, 60 milyon dolar mağduriyet yaratıldığı iddia ediliyor.
Ayrıca dernek kurucularından Alper Çelik'in hesaplarından 2020-2026 yılları arasında 990 milyon TL yasal bahis oynandığı ve yaklaşık 390 milyon TL para kaybedildiği öne sürülüyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan operasyonda Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen toplam 21 kişi, 12 Temmuz 2026 tarihinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Para akışında adı geçen avukat Ece Güner de gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
KONSER İPTALİ DİKKAT ÇEKTİ
İddiaya göre gözaltı kararına giden süreçte, 17 Temmuz'da İstanbul Ataşehir'de düzenlenmesi planlanan Haluk Levent konserinin bilet satışlarının iptal edilmesi savcılığın dikkatini çekti.
Konserin gerekçe gösterilmeden iptal edilmesinin ardından Levent'in takibinin yoğunlaştırıldığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiği ifade edildi.
Soruşturma dosyasındaki iddiaya göre Haluk Levent, Almanya'ya gitmek üzere İstanbul Havalimanı'na gittiği sırada hakkında verilen yurt dışı çıkış yasağını öğrendi.
Bunun üzerine rotasını Bursa'ya çevirdiği, ardından İzmir'e geçerek deniz yoluyla yurt dışına çıkmayı planladığının tespit edildiği öne sürüldü. Savcılığın bu değerlendirmesi üzerine operasyon kararı alındığı ve Levent'in Bursa'da gözaltına alındığı belirtildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklamada, deprem bağışlarının yurt dışına kaçırıldığı iddiaları üzerine soruşturmanın derinleştirildiği ifade edildi.