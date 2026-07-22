SON DAKİKA: Ankara'da eğitim helikopteri düştü. Bir can kaybı

NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu, NTV canlı yayınında kazaya ilişkin bilgi verdi.

Kazanın eğitim uçuşu sırasında yaşandığını aktaran Örsoğlu, helikopterin ABD üretimi bir hava aracı olduğunu dile getirip şu bilgileri verdi:

"İki kişilik R44 tipi helikopterin sivil havacılık kurumu tarafından işletildiği bilgisi söz konusu. Kazanın neden yaşandığına dair henüz bir bilgi yok ancak inceleme başlatıldı.

Helikopter eğitim sırasında sert bir iniş gerçekleştiriyor ve olay yerinden gelen fotoğraflardan da anladığımız gibi helikopter bir bütün olarak yere çarpıyor."