SON DAKİKA: Ankara'da eğitim helikopteri düştü. Ekipler bölgeye sevk edildi
22.07.2026 10:40
Son Güncelleme: 22.07.2026 10:50
Ankara Sincan'da bir eğitim helikopteri düştü. Kazada iki kişinin yaralandığı öğrenilirken bölgeye çok sayıda yardım ekibi sevk edildi.
İHA'nın aktardığına göre, Sincan'ın Temelli ilçesinde bir eğitim helikopterinin düştüğü öğrenildi.
Kazada ilk belirlemelere göre can kaybı olmazken iki kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi.
"BİR BÜTÜN OLARAK YERE ÇARPIYOR"
NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu, NTV canlı yayınında kazaya ilişkin bilgi verdi.
Eğitim uçuşu sırasında kazanın yaşandığını aktaran Örsoğlu, helikopterin yabancı üretim bir hava aracı olduğunu dile getirip şu bilgileri veri:
"İki kişilik R44 tipi helikopterin sivil havacılık kurumu tarafından işletildiği bilgisi söz konusu. Kazanın neden yaşandığına dair henüz bir bilgi yok ancak soruşturma başlatıldı.
Helikopterin tek parça olduğunu görebiliyoruz çünkü bir bütün olarak yere çarpıyor ve iki pilot yaralanıyor."