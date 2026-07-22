SON DAKİKA: Ankara'da eğitim helikopteri düştü. Ekipler bölgeye sevk edildi

NTV Muhabiri Ahmet Örsoğlu, NTV canlı yayınında kazaya ilişkin bilgi verdi.

Eğitim uçuşu sırasında kazanın yaşandığını aktaran Örsoğlu, helikopterin yabancı üretim bir hava aracı olduğunu dile getirip şu bilgileri veri:

"İki kişilik R44 tipi helikopterin sivil havacılık kurumu tarafından işletildiği bilgisi söz konusu. Kazanın neden yaşandığına dair henüz bir bilgi yok ancak soruşturma başlatıldı.

Helikopterin tek parça olduğunu görebiliyoruz çünkü bir bütün olarak yere çarpıyor ve iki pilot yaralanıyor."