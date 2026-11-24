Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın SPK'nın tasfiye ettiği fonlardan birinde haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü.

Kaya çiftinin, SPK'nın tasfiye ettiği fonlardan birinde haksız kazanç elde ettikleri öne sürülmüştü.

SEVK YAZISI ORTAYA ÇIKTI

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında hazırlanan tutuklamaya sevk yazısında da Özata Denizcilik San. ve Tic. A.Ş. isimli şirketin hissesindeki işlem verileri ve bulgular sonucunda, şüpheli Kaya’nın kamuya açıklanmamış ve sermaye piyasası aracının fiyatını, değerini veya yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgilere sahip olduğu yönünde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından rapor düzenlendiği belirtilmişti.

İlgili hissede yapılan işlemler ile Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) sermaye ve ortaklık yapısı incelendiğinde, Tera Grubu’nun şirket ve fon bazında OZATD hissesinde yoğun miktarda alım işlemi gerçekleştirdiğinin tespit edildiği aktarılmıştı.

Alınan ifadelerde, Fatma Betül Sayan Kaya’nın Tera Grubu yöneticilerinden Erdin Özel’le geçmişten gelen bir tanışıklığının bulunduğunu ve hisse yatırım sürecinde de bu görüşmelerin yoğun biçimde devam ettiğini belirttiği ifade edilmişti. Kaya’nın, Tera Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’le de görüştüğünü söylediği, ayrıca Tera Grubu’nda yatırım hesabı açtığının işlem ve beyanlarla doğrulandığı da yer almıştı.

İlgili hissenin değerindeki yükselişin 2026 yılının nisan ayında başladığı, düşüş eğiliminin ise fonlarla ilgili tasfiye kararının alındığı 17 Eylül 2026’dan bir gün önce, 16 Eylül 2026’ya kadar devam ettiği belirtildi. Kaya’nın OZATD hisselerini 2026 yılının nisan ayında aldığı, satış işlemini ise 16 Eylül 2026’da gerçekleştirdiği kaydedilmişti. Ayrıca hisselerin bu tarihte piyasada satılmadığı, virman yoluyla Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından alındığı ve hisse bedelinin aynı gün şüphelinin hesabına yatırıldığının anlaşıldığı aktarılmıştı.

Yazıda, OZATD hissesinin "T+2" pozisyonunda olduğu, yani satış işleminin gerçekleşmesinden sonraki 2 iş günlük takas sürecinin ardından satıştan elde edilen tutarın hesaba geçtiği belirtilmişti. Fatma Betül Sayan Kaya’ya ait hisselerin satışının "T+0" pozisyonunda, virman yoluyla yapıldığı ve bakiyenin aynı gün hesaba geçtiği ifade edilmişti. Virmanın Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’ye yapıldığı, aynı gün şirket tarafından şüphelinin hesabına hisse satış bedelinin yatırıldığının tespit edildiği aktarılmıştı.

Satış işleminin, tasfiye kararından bir gün önce, 16 Eylül 2026’da gerçekleştiği belirtildi. Şüphelinin Tera Grubu yöneticileriyle diyalog hâlinde olması ve ilk kez borsa yatırımı yapmasına rağmen yatırım miktarının yüksek olması dikkate alındığında, hissenin fiyat hareket aralığını ve tasfiye kararının verileceğini bilerek işlem yaptığı değerlendirmesine yer verilmişti.