SON DAKİKA: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı
03.10.2026 09:15
Son Güncelleme: 03.10.2026 09:20
"Hakemler Dosyası" soruşturması kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu dahil 5 kişi tutuklandı. İki şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Merkez Hakem Kurulu'na (MHK) yönelik başlattığı "Hakemler Dosyası" soruşturması sürüyor.
29 Eylül'de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, MHK Eski Başkanvekili Ahmet Şahin, MHK'nın eski üyeleri Yunus Yıldırım ve Sebahattin Şahin ile Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler, 3 günlük gözaltı süresinin ardından dün adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar tutuklandı.
Ahmet Şahin ve Sebahattin Şahin için ise adli kontrol hükümleri ve yurt dışı çıkış yasağı uygulanmasına karar verildi.
GÜNDOĞDU İFADESİNDE NE DEDİ?
Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesinde ise bazı hakemleri maç öncesi aradığını kabul ederken, klasman değişimlerinin TFF iradesiyle yapıldığını savundu.
MHK Başkanı, 51 sayfalık ifadesinde bütün iddiaları reddederken kimseye mobing yapılmadığını söyledi. Güngoğdu, hakemlerle ilgili farklı değerlendirmeler olduğu iddialarına yönelik maç performansları, gözlemci raporları, fiziksel ve psikolojik testlerle birlikte nihai listenin TFF yönetimine gönderildiğini ve TFF süreçlerinden geçtiğini savundu.
Maç öncesi bazı hakemleri aradığını kabul eden Gündoğdu, bunun maç öncesi moral vermek ve gelişme varsa bunu almak için olduğunu ileri sürdü.
FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmeye ait olduğu belirtilen bir ses kaydına ilişkin de kendisini savunan Gündoğdu, hakemlere zaman zaman kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabileceğini ancak keyfî cezalandırma yapmadığını iddia etti.
Sınav sorularının bazı hakemlere önceden verildiği yönündeki iddialarla ilgili Gündoğdu, bu olaylara bizzat şahit olmadığını ve sınav süreçlerinin eğitim birimi tarafından yürütüldüğünü söyledi.
MASAK RAPORLARI DA DOSYADA
Gündoğdu’ya, 2007-2026 arasında MASAK raporlarına göre hesaplarındaki 5 bin 773 para çıkışı işleminde 294 milyon 116 bin 419 TL, 3.620 para girişi işleminde 258 milyon 289 bin 170 TL'lik işlemler de soruldu. Gündoğdu bunların maaş, emeklilik ikramiyesi, OYAK, TFF ücretleri, araç/ev/arsa alım-satımları ve diğer resmî işlemlerden kaynaklandığını iddia etti. Ayrıca 294 milyon TL’lik çıkış hacminin gelirine göre yüksek olduğunu ve verilerde hata olabileceğini düşündüğünü ifade etti.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Başsavcılık tarafından şüphelilere, objektif ve gerekçeli bir karar göstermeksizin bazı hakemleri klasman dışı bırakma suçlaması yöneltildi. Görev vermeme, bazı hakemlere ayrıcalıklı davranma ve puanlama ile atama süreçlerine müdahale etme gibi uygulamalar da şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında yer aldı.
Soruşturma dosyasına müşteki ve tanık beyanları, bilirkişi raporları, HTS ve MASAK kayıtları da girdi.
Soruşturmada dikkat çeken ayrıntılar da yer aldı. 2025 yılında Riva'da gerçekleştirilen kural sınavında sınav soruları ve notlandırma sürecine müdahale edildiği ve bazı sınav sonuçlarının da değiştirilerek evrakta sahtecilik yapıldığı öne sürüldü. Başsavcılığın iddiasına göre, MHK'nın eski başkanvekili Ahmet Şahin'in sınav sorularını Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği'ne yakın kişilere verdi ve bu işte MHK Başkanı Gündoğdu ile birlikte hareket etti. Yıldırım hakkında mobbing ve kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk hakkında ise mobbing, müstehcenlik ve güveni kötüye kullanma suçları kapsamında çalışma yürütüldüğü kaydedildi.
Karadoruk'un cep telefonundaki incelemelerde ise "Genç ekip" isimli bir WhatsApp grubunun kurulduğu ve bu grupta Karadoruk'un bazı kişilerin aranarak konumlarının istenmesini ve belirli bir saatte Küplüce Mezarlığı'nda bulunmalarını istediği, ardından "Sonuç raporu verin bana." ve "Şimdi total sayı nedir?" mesajlarını gönderdiği iddia edildi.
Ayrıca Karadoruk ile eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin arasındaki WhatsApp yazışmalarında da hakemlere ilişkin konuşmaların bulunduğu tespitler arasında yer aldı. Başka bir Whatsapp görüşmesinde ise "Klasmanlara Terfi Aday Çalışmamız" başlığıyla hazırlanan listenin paylaşıldığı görüldü.
BAZI HAKEMLER İÇİM TORPİL LİSTESİ
Ferhat Gündoğdu'nun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile yazışmalarında ise bazı hakemlere torpil yapılmasına ilişkin bir listeye de ulaşıldı.
Başka bir yazışmada ise Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın bir hakemi istemediğine yönelik talebini Hacıosmanoğluna ilettiği, Hacıosmanoğlu'nun bu telebi Gündoğdu'ya aktardığı görüldü.
YASİN KOL DA GÖZALTINDA
Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.
Hakemlerin, "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi.
Kol, ilk ifadesinde suçlamaları reddetti.
Kol, "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." dediği öğrenildi.
KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI
Yazışmalarda, bazı hakemlerin ve VAR hakemlerinin belirlenmesine ilişkin isimlerin konuşulduğu, yapılan öneriler doğrultusunda atamalarda değişiklik talep edildiğinin görüldüğü ileri sürüldü.
26 Mayıs 2025 tarihli olduğu iddiaya edilen ve basında yer alan bir yazışmada, bir müsabaka için hakem ve VAR görevlendirmeleri konusunda görüşmeler gerçekleştirildiğine ilişkin ifadeler yer aldığı belirtildi.
Yazışmalarda Yasin Kol'un Ferhat Gündoğdu'ya kendisinin de içinde olduğu bir liste atarak; "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz." şeklinde mesaj gönderdiği, ardından bazı isimlerin değerlendirildiğine ilişkin haberler çıktı.
Yazışmalarda Gündoğdu tarafından "Başka kim olabilir?" şeklinde soru yöneltilirken, Yasin Kol'un "Erkan Engin olsun başkanım." dediği görüldü. Ardından Kol'un "Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım." ifadelerini kullandığı da ileri sürüldü.
Kol'un emniyetteki işlemleri sürüyor.