SON DAKİKA: MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu tutuklandı

Gündoğdu'nun emniyetteki ifadesinde ise bazı hakemleri maç öncesi aradığını kabul ederken, klasman değişimlerinin TFF iradesiyle yapıldığını savundu.

MHK Başkanı, 51 sayfalık ifadesinde bütün iddiaları reddederken kimseye mobing yapılmadığını söyledi. Güngoğdu, hakemlerle ilgili farklı değerlendirmeler olduğu iddialarına yönelik maç performansları, gözlemci raporları, fiziksel ve psikolojik testlerle birlikte nihai listenin TFF yönetimine gönderildiğini ve TFF süreçlerinden geçtiğini savundu.

Maç öncesi bazı hakemleri aradığını kabul eden Gündoğdu, bunun maç öncesi moral vermek ve gelişme varsa bunu almak için olduğunu ileri sürdü.

FIFA yardımcı hakemi Kerem Ersoy ile yaptığı görüşmeye ait olduğu belirtilen bir ses kaydına ilişkin de kendisini savunan Gündoğdu, hakemlere zaman zaman kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabileceğini ancak keyfî cezalandırma yapmadığını iddia etti.

Sınav sorularının bazı hakemlere önceden verildiği yönündeki iddialarla ilgili Gündoğdu, bu olaylara bizzat şahit olmadığını ve sınav süreçlerinin eğitim birimi tarafından yürütüldüğünü söyledi.

MASAK RAPORLARI DA DOSYADA

Gündoğdu’ya, 2007-2026 arasında MASAK raporlarına göre hesaplarındaki 5 bin 773 para çıkışı işleminde 294 milyon 116 bin 419 TL, 3.620 para girişi işleminde 258 milyon 289 bin 170 TL'lik işlemler de soruldu. Gündoğdu bunların maaş, emeklilik ikramiyesi, OYAK, TFF ücretleri, araç/ev/arsa alım-satımları ve diğer resmî işlemlerden kaynaklandığını iddia etti. Ayrıca 294 milyon TL’lik çıkış hacminin gelirine göre yüksek olduğunu ve verilerde hata olabileceğini düşündüğünü ifade etti.