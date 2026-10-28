Son Dakika: Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti üyeliği askıya alındı
28.10.2026 10:10
Son Güncelleme: 28.10.2026 12:34
Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kendisi ve ailesi hakkında yürütülen soruşturmalar sonuçlanana kadar parti üyeliğinin askıya alındı.
İstanbul'da yurt içi ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklandığı iddialarıyla Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğulları Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'in tutuklandığı soruşturma sürüyor.
Mustafa Sarıgül hakkındaki görüntüler ve Deniz Baykal’ın kaseti için montaj olduğu raporunu hazırlayan Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan ve Sarıgül'ün koruması olduğu belirtilen Ömer D. de gözaltına alınan isimler arasındaydı.
Sarıgül, sosyal medya hesabından soruşturmaya ilişkin yeni açıklama yaptı.
"YOĞUN BİR BİLGİ KİRLİLİĞİ VE ALGI OPERASYONU"
Kendisi ve ailesi hakkında 16 Ekim'de başlatılan soruşturmayla kamuoyunda yoğun bir bilgi kirliliği ve algı operasyonu yapıldığını iddia eden Sarıgül, "Birbirileriyle ve soruşturmayla ilgisi olmayan konular hem yanlış hem de çarpıtılarak sunulmakta, asılsız iddialar gerçekmiş gibi yansıtılmakta, bu iddialardan haber çıkartılmakta ve bu çıkarımların üzerinden haksız yorumlar yapılmaktadır." dedi.
"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM"
Soruşturmayla ilgili yayınların, paylaşımların ve yorumların kişilik haklarına saldırı boyutuna ulaştığını belirten Sarıgül, şöyle devam etti:
"Halen devam etmekte olan söz konusu soruşturmada gizlilik kararı ve dosyayla ilgili kısıtlama olduğu halde; soruşturmanın gizliliğini ihlal edenler, henüz şüpheli olan kişileri suçlu ilan edenler, kişilik haklarımıza saldıranlar hakkında hukuki yollara başvuracağımı bildirmek isterim. Avukatlarım, 'Masumiyet karinesi ve lekelenme hakkına' aykırı olan, 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' eden, Yalan/yanıltıcı bilgi yayan, görüntü paylaşımları yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır." açıklamasında bulundu.
Kimseden merhamet veya ayrıcalık değil, sadece adalet ve hakkaniyet beklediğini sözlerine ekleyen Sarıgül, soruşturmaya konu olan iddiaları kabul etmediğini de sözlerine ekledi.
"ASKIYA ALINMASI İÇİN MÜRACAAT EDECEĞİM"
"1956 yılından bu yana hesabını veremeyeceğim hiçbir konu yoktur." diye konuşan Sarıgül, "Partimin bu soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğimin askıya alınması için partimin yetkili organlarına müracaat edeceğim." dedi.
"YENİ PARTİ İLE İLİŞKİSİ BULUNMAMAKTADIR"
Yeni Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Zeynel Emre, PM gündemine ilişkin basın toplantısı düzenledi.
Emre, Sarıgül'ün açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sarıgül'ün, birkaç gün önce böyle bir düşüncesinin olduğunu kendileriyle paylaştığını aktaran Emre, "Hakkında birtakım yoğun iddialar var. 'Süreç içerisinde Yeni Parti'nin tartışmaya konu olmamasını' istediğini ifade etmişti." dedi.
Yönetim olarak Sarıgül'ün bu düşüncesine saygı duyup olumlu karşıladıklarını ifade eden Emre, "Kendisiyle iddialar açıklığa kavuştuktan sonra durumu yeniden değerlendirilir ama şu anda Yeni Parti'yle bir ilişkisi bulunmamaktadır." diye konuştu.
SORUŞTURMA NASIL BAŞLADI?
Dosya iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine açılmış; müştekiler, şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarlı kara paranın aklanmasına yönelik işlemler gerçekleştirildiğini öne sürmüşlerdi.
Ayrıca 100 milyon euro değerinde paranın yasa dışı şekilde yurt dışına çıkarıldığını, 1 milyar euro tutarındaki bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılmasının vaat edildiğini savunmuşlardı.
Alman vatandaşları, konuyla ilgili belgeleri gazeteci Murat Ağırel'e teslim ettikten sonra da tehdit edildiklerini iddialarına eklemişlerdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bu ifadelerin ardından soruşturma başlattı.
Soruşturmada ilk olarak Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, iki oğlu Ömer ve Emir Sarıgül ile gazeteci Murat Ağırel'e odaklanıldı. 16 Ekim'de bu isimlerin de aralarında olduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Emir Sarıgül dışındaki şüpheliler, polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Emir Sarıgül ise operasyondan üç gün sonra avukatıyla birlikte emniyete giderek teslim oldu ve 21 Ekim'de gece saatlerinde cezaevine gönderildi.
Mustafa Sarıgül hakkındaki görüntüler ve Deniz Baykal’ın kaseti için montaj olduğu raporunu hazırlayan Ulusal Kriminal Büro’nun sahibi Uğur Kurtulan da gözaltına alınan isimler arasındaydı. Ağırel, Kotil ve Ömer Sarıgül'ün de aralarında olduğu 15 şüpheli, 19 Ekim'de tutuklandı. Uğur Kurtulan ile bir isim ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.