Son Dakika: Mustafa Sarıgül'ün Yeni Parti üyeliği askıya alındı

Kendisi ve ailesi hakkında 16 Ekim'de başlatılan soruşturmayla kamuoyunda yoğun bir bilgi kirliliği ve algı operasyonu yapıldığını iddia eden Sarıgül, "Birbirileriyle ve soruşturmayla ilgisi olmayan konular hem yanlış hem de çarpıtılarak sunulmakta, asılsız iddialar gerçekmiş gibi yansıtılmakta, bu iddialardan haber çıkartılmakta ve bu çıkarımların üzerinden haksız yorumlar yapılmaktadır." dedi.

"HUKUKİ YOLLARA BAŞVURACAĞIM"

Soruşturmayla ilgili yayınların, paylaşımların ve yorumların kişilik haklarına saldırı boyutuna ulaştığını belirten Sarıgül, şöyle devam etti:

"Halen devam etmekte olan söz konusu soruşturmada gizlilik kararı ve dosyayla ilgili kısıtlama olduğu halde; ​soruşturmanın gizliliğini ihlal edenler, henüz şüpheli olan kişileri suçlu ilan edenler, kişilik haklarımıza saldıranlar hakkında hukuki yollara başvuracağımı bildirmek isterim. Avukatlarım, 'Masumiyet karinesi ve lekelenme hakkına' aykırı olan, 'Soruşturmanın gizliliğini ihlal' eden, Yalan/yanıltıcı bilgi yayan, görüntü paylaşımları yapanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır." açıklamasında bulundu.

Kimseden merhamet veya ayrıcalık değil, sadece adalet ve hakkaniyet beklediğini sözlerine ekleyen Sarıgül, soruşturmaya konu olan iddiaları kabul etmediğini de sözlerine ekledi.

"ASKIYA ALINMASI İÇİN MÜRACAAT EDECEĞİM"

"1956 yılından bu yana hesabını veremeyeceğim hiçbir konu yoktur." diye konuşan Sarıgül, "Partimin bu soruşturma nedeniyle tartışmaların içine çekilmesini önlemek amacıyla söz konusu soruşturma sonuçlanıncaya kadar Yeni Parti üyeliğimin askıya alınması için partimin yetkili organlarına müracaat edeceğim." dedi.