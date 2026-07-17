Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Hasan Atilla Uğur ve Pakize Uğur'un ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimine önce Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, daha sonra Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde devam etti ve buradan mezun oldu.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaptı.

2011 yılında vizyona giren Ağır Abi isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2012 yılında "Çok Şükür" isimli ilk albümü piyasaya çıktı. Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın "Leyla" isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte "Mağlubiyet" isimli bir düet şarkı da çıkardı

1 Nisan 2017'den 23 Temmuz 2017'ye kadar Budabi TV'de Budabi Haber, Korkoloji, RÖNT ve Budabi Olaylar gibi programlar hazırlamıştır. 12 Ağustos 2017'den itibaren kurucusu olduğu BaBaLa TV'ye içerik üretmeye başlamıştır.

10 Kasım 2017'den 23 Ekim 2020'ye kadar Onedio'nun YouTube kanalı için Oğuzhan Uğur'la P!NÇ isimli programı hazırlamıştır.

Babala TV'de RÖNT, Mevzular, Mevzular: Erken Seçim Özel, Oğuzhan Uğur'la P!NÇ, Taş-Aşk, Mevzular: Açık Mikrofon gibi programların sunuculuğunu yapmış ve yapmaktadır.

4 Ağustos 2022 tarihinden itibaren BaBaLa TV'de yayımlanmaya başlayan ve siyasetçilerin seçmenlerle buluşturulduğu Mevzular: Açık Mikrofon isimli programı hazırlayıp sunmuştur.

Programa konuk olarak Ümit Özdağ, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Muharrem İnce, Metin Külünk, Cem Uzan, Barış Atay, Abdüllatif Şener ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler katılmıştır.