SON DAKİKA: Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
17.07.2026 07:52
Son Güncelleme: 17.07.2026 08:49
Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur gözaltına alındı.
Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı öğrenildi.
Başsavcılık tarafında soruşturma konusu hakkında henüz bir bilgilendirme yapılmadı.
Ahbap Derneği'ne verdiği desteklerle bilinen Uğur, sabah erken saatlerde Mali Şube ekipleri tarafından Çekmeköy'deki evinde gözaltına alındı.
9 GÖZALTI KARARI
Uğur'un yanı sıra soruşturma kapsamında 8 kişi hakkında da gözaltı kararı verildiği öğrenildi.
7 kişi gözaltına alındı.
"KENDİ ADIMA ÇIKARMAM GEREKEN DERSLERİ ÇIKARDIM"
Ahbap Derneği hakkında başlatılan soruşturma ve Haluk Levent'in tutuklanması sonrası geçmişte derneğin çalışmalarına destek veren kişiler arasında yer alan Uğur, pişmanlığını dile getirmişti.
"Kendi adıma çıkarmam gereken dersleri de çıkardım." ifadelerini kullanan Uğur, "Bundan sonra böyle süreçlerde devletin resmi kurumları dışında hareket etmemenin önemini görmüş olduk…" dedi.
SORUŞTURMA HAKKINDA NE BİLİNİYOR?
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarının önlenmesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütülmüştü.
Bu kapsamda, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketlerinin bulunduğu, aralarında yüksek miktarlı para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlarda para aktararak bahis oynadıkları ve bu yolla yüksek miktarlarda para kaybettikleri, ayrıca kısa süre içerisinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi gerçekleştirdikleri tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında, Ahbap Derneği üyesi ve dernek çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 17 şüpheli, 12 Temmuz'da düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı. Çalışmaların devamında 7 zanlı daha yakalanmıştı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda ise 17 şüpheli daha gözaltına alınmıştı
Emniyetteki işlemlerinin ardından 1 şüpheli serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 23 şüpheliden aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14'ü tutuklanmıştı.
İDDİALAR NE?
Dosyaya yansıyan ifadelerde Sevda Kurt adlı şüpheli, Haluk Levent tarafından yaklaşık 90 milyon lira zarara uğratıldığını öne sürdü.
Kurt’un farklı tarihlerde Levent’in yönlendirdiği hesaplara yüksek tutarlarda para gönderdiği, adresindeki aramada ise Levent tarafından imzalandığı belirtilen 1 milyon 750 bin dolarlık borç tutanağının bulunduğu iddia edildi.
Ayrıca avukat Ece Güner de ifadesinde Levent’e toplam 1 milyon 570 bin dolar borç verdiğini ve bu paranın büyük bölümünü geri aldığını iddia etti.
OĞUZHAN UĞUR KİMDİR?
Oğuzhan Uğur, 29 Ocak 1984 tarihinde Hasan Atilla Uğur ve Pakize Uğur'un ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya geldi. Lise eğitimine önce Ankara Atatürk Anadolu Lisesinde, daha sonra Ankara Bahçelievler Deneme Lisesinde devam etti ve buradan mezun oldu.
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümünden mezun olan Oğuzhan Uğur, üniversite öğrenciliği sırasında Mustafa Şevki Doğan ve Osman Sınav'ın yardımcılığını yaptı.
2011 yılında vizyona giren Ağır Abi isimli filmin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. 2012 yılında "Çok Şükür" isimli ilk albümü piyasaya çıktı. Ardından çeşitli single albümler ve şarkılarına çektiği video klipler ile geniş bir kitleye ulaşmayı başaran Oğuzhan Uğur, Murat Dalkılıç'ın "Leyla" isimli şarkısına çekilen video klibin yönetmenliğini üstlendi. İkili daha sonra birlikte "Mağlubiyet" isimli bir düet şarkı da çıkardı
1 Nisan 2017'den 23 Temmuz 2017'ye kadar Budabi TV'de Budabi Haber, Korkoloji, RÖNT ve Budabi Olaylar gibi programlar hazırlamıştır. 12 Ağustos 2017'den itibaren kurucusu olduğu BaBaLa TV'ye içerik üretmeye başlamıştır.
10 Kasım 2017'den 23 Ekim 2020'ye kadar Onedio'nun YouTube kanalı için Oğuzhan Uğur'la P!NÇ isimli programı hazırlamıştır.
Babala TV'de RÖNT, Mevzular, Mevzular: Erken Seçim Özel, Oğuzhan Uğur'la P!NÇ, Taş-Aşk, Mevzular: Açık Mikrofon gibi programların sunuculuğunu yapmış ve yapmaktadır.
4 Ağustos 2022 tarihinden itibaren BaBaLa TV'de yayımlanmaya başlayan ve siyasetçilerin seçmenlerle buluşturulduğu Mevzular: Açık Mikrofon isimli programı hazırlayıp sunmuştur.
Programa konuk olarak Ümit Özdağ, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Muharrem İnce, Metin Külünk, Cem Uzan, Barış Atay, Abdüllatif Şener ve Ahmet Davutoğlu gibi isimler katılmıştır.