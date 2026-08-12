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SON DAKİKA: Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

12.08.2026 15:23

Son Güncelleme: 12.08.2026 15:34

İHA

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Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken pilotun uçak düşmeden önce kendisini fırlatıp kurtulduğu belirtildi.

SON DAKİKA: Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
IHA

Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir uçak kaza kırıma uğradı. 

 

Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

FIRLATMA KOLTUĞUNU KULLANMIŞ 1
IHA

FIRLATMA KOLTUĞUNU KULLANMIŞ

Uçağın pilotunun kendisini fırlatıp kurtulduğu iddia edildi.

 

Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta eğitim uçuşu sırasında uçağın kaza kırıma uğradığını uçağın pilotunun kazadan sağ kurtulduğunu dile getirdi. 

 

Kaza sonrası yaşanan alev topu ve siyah dumanlar da bir çok noktadan görüldü.

MSB AÇIKLAMA 2
IHA

MSB AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada kazaya ilişkin bilgi verildi. 

 

Açıklamada “Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir." denildi.