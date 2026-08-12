SON DAKİKA: Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Uçağın pilotunun kendisini fırlatıp kurtulduğu iddia edildi.

Yalova Valisi Dr. Ahmet Hamdi Usta eğitim uçuşu sırasında uçağın kaza kırıma uğradığını uçağın pilotunun kazadan sağ kurtulduğunu dile getirdi.

Kaza sonrası yaşanan alev topu ve siyah dumanlar da bir çok noktadan görüldü.