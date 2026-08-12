SON DAKİKA: Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Uçağın pilotunun kendisini fırlatıp kurtulduğu iddia edildi.

Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu.

Usta, F-16 uçağının kaza kırıma uğradığını söyledi.

Pilotun sağ olduğunu belirten Usta, "Herhangi bir sivil veya askeri personelimizde sıkıntı yok. Kaza kırım ekibi çalışıyor." dedi.

Usta, uçağın 18. Ana Üs Komutanlığı yerleşkesinin dışındaki alanda kırıma uğradığını anlatarak, "Bir yerleşim yeri yok. Herhangi bir sivil ya da askeri yaralımız yok. Pilotumuz tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bir sıkıntı yok. Gerekli incelemeleri yapıyoruz." dedi.

Kaza sonrası yaşanan alev topu ve siyah dumanlar da bir çok noktadan görüldü.