SON DAKİKA: Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü
12.08.2026 15:23
Son Güncelleme: 12.08.2026 16:13
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edilirken pilotun uçak düşmeden önce kendisini fırlatıp kurtulduğu belirtildi.
Yalova Hava Meydan Komutanlığı'nda eğitim uçuşu sırasında arızalanan bir uçak kaza kırıma uğradı.
Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.
İHA Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş, NTV'nin canlı yayınında kazaya ilişkin bilgi verdi. Kazanın saat 15.00 sıralarında 18. Ana Jet Üssü yakınlarında kaza gerçekleştiğini dile getirdi.
FIRLATMA KOLTUĞUNU KULLANMIŞ
Uçağın pilotunun kendisini fırlatıp kurtulduğu iddia edildi.
Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta da olay yerinde incelemelerde bulundu.
Usta, F-16 uçağının kaza kırıma uğradığını söyledi.
Pilotun sağ olduğunu belirten Usta, "Herhangi bir sivil veya askeri personelimizde sıkıntı yok. Kaza kırım ekibi çalışıyor." dedi.
Usta, uçağın 18. Ana Üs Komutanlığı yerleşkesinin dışındaki alanda kırıma uğradığını anlatarak, "Bir yerleşim yeri yok. Herhangi bir sivil ya da askeri yaralımız yok. Pilotumuz tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Bir sıkıntı yok. Gerekli incelemeleri yapıyoruz." dedi.
Kaza sonrası yaşanan alev topu ve siyah dumanlar da bir çok noktadan görüldü.
MSB AÇIKLAMA
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada kazaya ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada “Hava Kuvvetlerimize ait bir adet F-16 uçağımız, eğitim uçuşu sırasında Yalova’da kaza kırıma uğramış, pilotumuz atlayarak kurtulmuştur. Kaza kırım nedeni yapılacak detaylı inceleme sonucu belirlenecektir." denildi.