Son saatlere girildi. Besiciler "Bugün fırsatçıların günü" dedi ucuz kurban satmaktan vazgeçti
30.05.2026 11:03
Kurban Bayramı'nın son gününde artık hayvan pazarlarında çadırlar da sökülmeye başlandı. Elinde kalan kurbanlıkları satmaya çalışan besicilerden bazıları "Bugün fırsatçıların günü." diyerek kurbanlıkları düşük fiyata satmak yerine çiftliklerine götüreceklerini belirtti.
Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbul’da kurulan kurban pazarları toplanmaya başladı.
Bahçelievler’de kurulan kurban pazarında çadırlar sökülürken besicilerin çoğu pazardan ayrıldı.
SATMAK YERİNE ÇİFTLİĞE GÖTÜRECEKLER
Bazı besiciler ise elinde kalan kurbanlıkları bayramın son gününde satmak için bekliyor.
Besicilerden bazıları ise vatandaşların düşük fiyattan kurbanlık almak istediğini belirterek hayvanları satmak yerine çiftliğe götüreceklerini söylüyor.
"AKŞAMA KADAR BİTİRECEĞİZ"
Kurbanlıkların çoğunu satan besici Serkan İnan, 300 hayvandan 270 tanesini sattığını dile getirdi.
Bayramın son gününde de kurbanlık hayvan satın almaya gelenlerin olduğundan söz eden İnan, "Bugün saat 15.00 - 16.00'ya kadar bitireceğiz. Son gün kara borsaya düşüyor hayvanlar. Masraflar çok ağır. Besici zor durumda." dedi.
"KALANLARI ÇİFTLİĞE GÖTÜRECEĞİZ"
Diyarbakır’dan İstanbul’a gelen besici Osman Akşit ise, "273 kurbanlık getirdik. 200 tanesini sattık. 50-60 hayvan elimizde kaldı. Bugün fırsatçıların günü. Hayvanı öldürmeye çalışıyorlar. O kadar yol geldik. Çadır parası zaten yüksek. Diyarbakır'dan geldik. Çoğunu sattık çok şükür. Kalanları da çiftliğe götüreceğiz, fırsatçılara vermeyeceğiz." dedi.