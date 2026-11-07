Sonbahar bitmeden kış geldi. İstanbul'da kar soğuğu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı var
07.11.2026 02:44
Uzmanlara göre bu yıl kış erken geldi, daha sonbahar bitmeden Türkiye genelinde soğuk hava etkili olmaya başladı. Bazı iller beyaza bürünürken, İstanbul'da hafta sonu sıcaklık 6 dereceye düşecek.
Genellikle Aralık ayında etkili olan soğuk havalar ve kar yağışı bu yıl erken geldi.
Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşerken, soğuk havayla birlikte yüksek yerlerde kar yağışı başladı. Kar yurt genelinde hafta sonu etkili olmaya devam edecek.
Soğuk hava Ege ve Marmara Bölgesi'nde de etkili olacak.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da kuvvetli rüzgarın etkisiyle hissedilen sıcaklığın 6-7 dereceye kadar ineceğini belirtti. Çiftçilere uyarıda bulunan Çalışkan, Marmara'da iç kesinlerde don oluşabileceğini söyledi.
"KAR KALINLIĞI 20 SANTİMETREYİ BULACAK"
Bolu Valiliği, bugün başlayacak ve yarın devam edecek kar yağışı için uyarıda bulundu.
Yağışların, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 5 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşturabileceği belirtildi. Meteorolojik uyarının 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 06.00'ya kadar geçerli olacağı bildirildi.
Valilik tarafından yapılan uyarıda, kuvvetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel ve su baskını, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.
BOLU DAĞI'NDAN GEÇECEK SÜRÜCÜLERE UYARI
Bolu ve Kastamonu'da kar yağışı beklendiğini söyleyen Dilek Çalışkan, “Özellikle Bolu Dağı'ndan geçecek sürücüleri hafta sonu için uyaralım. Sivas'ta cumartesi ve pazar aralığında kar yağışı var. Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Erzincan 1500 metrenin üzerindeki bir çok yerde yoğun kar yağışı var. Köy yollarında sorun yaşanabilir. Doğu Karadeniz'de Trabzon ve Rize'de kar yağışı etkisini sürdürecek.” dedi.
BİRÇOK İLDE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI
Uyarıların ardından Erzurum, Ardahan, Bitlis ve Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu. Şiddetini artıran kar, kent merkezlerini beyaza bürüdü.
19 İL İÇİN KAR VE KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün için 19 ile sarı kodlu uyarı yapıldı.
Uarı yapılan iller şunlar;
Artvin, Bingöl, Bitlis, Bolu, Diyarbakır, Hakkari, Kastamonu, Mardin, Muş, Rize, Siirt, Sinop, Van, Zonguldak, Batman, Şırnak, Bartın, Karabük ve Düzce.
Bunlardan Artvin, Bolu, Kastamonu, Rize, Sinop, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Düzce için yapılan uyarıda kar yağışına dikkat çekildi.