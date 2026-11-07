Sonbahar bitmeden kış geldi. İstanbul'da kar soğuğu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da kar yağışı var

Bolu Valiliği, bugün başlayacak ve yarın devam edecek kar yağışı için uyarıda bulundu.



Yağışların, yer yer kuvvetli karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 5 ila 20 santimetre arasında kar örtüsü oluşturabileceği belirtildi. Meteorolojik uyarının 8 Kasım 2026 Pazar günü saat 06.00'ya kadar geçerli olacağı bildirildi.



Valilik tarafından yapılan uyarıda, kuvvetli yağışla birlikte ulaşımda aksamalar, heyelan, sel ve su baskını, buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çekildi. Vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.



BOLU DAĞI'NDAN GEÇECEK SÜRÜCÜLERE UYARI



Bolu ve Kastamonu'da kar yağışı beklendiğini söyleyen Dilek Çalışkan, “Özellikle Bolu Dağı'ndan geçecek sürücüleri hafta sonu için uyaralım. Sivas'ta cumartesi ve pazar aralığında kar yağışı var. Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Erzincan 1500 metrenin üzerindeki bir çok yerde yoğun kar yağışı var. Köy yollarında sorun yaşanabilir. Doğu Karadeniz'de Trabzon ve Rize'de kar yağışı etkisini sürdürecek.” dedi.



BİRÇOK İLDE MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI



Uyarıların ardından Erzurum, Ardahan, Bitlis ve Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu. Şiddetini artıran kar, kent merkezlerini beyaza bürüdü.