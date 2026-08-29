Sorguda ortaya çıktı. Manifest üyeleri paranın ne kadarını alıyor, Yenikapı'daki konserde ne oldu?
29.08.2026 08:47
Son Güncelleme: 29.08.2026 08:50
"Müstehcenlik" suçlamasıyla tutuklanan menajer Tolga Akış'ın ifadesinde Manifest üyeleriyle ilgili dikkati çeken ayrıntılar yer aldı. Bu iddialar, grubun hayranları tarafından aylardır tartışılıyordu.
Son yılların en çok konuşulan Türk topluluğu Manifest, şimdi de menajer Tolga Akış'ın tutuklanmasıyla gündemde.
“Müstehcenlik” suçlamasıyla cezaevine gönderilen Akış'ın savcılık ifadesinde, grup üyelerinin toplam gelirden elde ettiği pay ve “baskı” söylentileri de yer aldı.
Akış, bunlara fotoğrafçı Mesut Adlin'in kendisiyle ilgili iddialarına yanıt verirken değindi.
Mesut Adlin ile Manifest grubunun yolları yaklaşık bir yıl önce olaylı şekilde ayrılmıştı.
O dönem Adlin’in reşit olmadığı öne sürülen bir kişiyle yaptığı bazı mesajlaşmalar ifşa edilmiş ve fotoğrafçı hakkında taciz iddiaları gündeme gelmişti.
Adlin’in öne sürdüğü iddialardan biri, Manifest üyeleriyle 10 yıllık sözleşmeler yapıldığı yönündeydi.
Adlin, Spotify ve YouTube gelirlerinin tamamının Tolga Akış'a bırakıldığını, konser gelirlerinden ise altı üyenin yüzde 10 pay aldığını ileri sürdü.
"GELİRİN YÜZDE 60'I MANİFEST KIZLARINA DAĞITILIYOR"
Tolga Akış'ın bu iddialara karşı savunması şöyle oldu:
“Mesut Adlin’in son projesi Manifest’in fotoğraflarını çekmek olmuştu. Birkaç kadın ile taciz iddiaları ortaya çıkınca kendisiyle çalışmak istemedik. Bana karşı kin beslemeye başladı ve eşim Gizem Akış’la mizah amaçlı gerçekleşen yazışmaları beni ve grubumu itibarsızlaştırmak için kullanmıştır.
Gelirin yüzde 60'ı Manifest kızlarına dağıtılırken yüzde 40'lık kısmı ise şirketin Manifest proje giderlerine ayrılmaktadır.
Basında çıkan, grup üyelerinin başka insanlarla görüşmelerinin yasaklandığı iddiası da yanlıştır. Basında çıkan, grup üyelerinin kendi sosyal medya hesaplarında bağımsız olarak reklamlı paylaşım yapamayacağı iddiası kısmen doğrudur. Bunu projeyi korumak için getirdik. Rakamı hatırlamamakla birlikte, grup üyelerinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda kazancına oranla belirli miktarda cezai şart vardır.”
YENİKAPI KONSERİNDE NE OLDU?
Sorguda gündeme gelen bir diğer iddia da şuydu: “Grup üyeleri Tolga Akış'la tatil yapmak zorunda ve hasta olsalar bile baskıyla sahneyle çıkıyorlar.
Akış, bu soruya yanıt verirken grubun geçmiş bir konserinde yaşandığını ileri sürdüğü bir olayı anlattı:
“Yenikapı konser alanında Hilal isimli grup üyesinin kendi rızasıyla konsere geri dönme isteğine rağmen, iki doktordan net bir şekilde onay almadan Hilal’i konsere tekrar çıkartmadım. Hatta bu yüzden konserin yarım saat uzamasına sebep oldum. Hilal’e de defalarca, isterse sahneye çıkmak zorunda olmadığını söyledim. O süre boyunca da her an yanındaydım.”
Akış, Küçükçiftlik Park'taki +18 konserin ardından Manifest üyelerine başlatılan soruşturmaya da değindi; bu dosyada kendisinin şüpheliler arasında olmadığını vurguladı:
“Buradaki grubun dans figürleri benim yönetimimde gerçekleşmedi. Herhangi bir şekilde benim sorumluluğum söz konusu değildir.”
Manifest grubu, Big5 Türkiye adlı yetenek yarışmasının kazananları Mina Solak, Esin Bahat, Zeynep Sude Oktay, Lidya Pınar, Sueda Uluca ve Emine Hilal Yelekçi'den oluşuyor.
Grup hakkında 6 Eylül 2025'te İstanbul'da verdikleri Küçükçiftlik Park konserinin ardından soruşturma açıldı.
Giydikleri kıyafetler ve yaptıkları danslar nedeniyle "hayasızca hareketler" ve "teşhircilik" suçları isnat edilen sanatçıların konserleri, gelişmenin ardından birçok belediye tarafından iptal edildi.
Grup daha sonra Türkiye turnesinin iptal edildiğini duyurdu.
Aralık ayında görülen davada Manifest üyeleri hakkında ayrı ayrı üç ay 22 gün hapis cezası verildi.
Mahkeme, grubun altı üyesinin beş yıl denetim süresine tabi tutulmalarına hükmetti.