Sorguda ortaya çıktı. Manifest üyeleri paranın ne kadarını alıyor, Yenikapı'daki konserde ne oldu?

Sorguda gündeme gelen bir diğer iddia da şuydu: “Grup üyeleri Tolga Akış'la tatil yapmak zorunda ve hasta olsalar bile baskıyla sahneyle çıkıyorlar.

Akış, bu soruya yanıt verirken grubun geçmiş bir konserinde yaşandığını ileri sürdüğü bir olayı anlattı:

“Yenikapı konser alanında Hilal isimli grup üyesinin kendi rızasıyla konsere geri dönme isteğine rağmen, iki doktordan net bir şekilde onay almadan Hilal’i konsere tekrar çıkartmadım. Hatta bu yüzden konserin yarım saat uzamasına sebep oldum. Hilal’e de defalarca, isterse sahneye çıkmak zorunda olmadığını söyledim. O süre boyunca da her an yanındaydım.”