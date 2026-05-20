Soruşturma tamamlandı, mahkeme Ece Gürel'in ölüm nedenini açıkladı
20.05.2026 09:31
Son Güncelleme: 20.05.2026 09:40
Belgrad Ormanı'nda kaybolmasının ardından 4 gün sonra donmak üzereyken bulunan Mimar Ece Gürel'in hipotermi nedeniyle öldüğü kesinleşti. Genç mimarın ölümüne ilişkin soruşturma, hipotermi dışında başka tıbbi neden olmadığı karar verilerek tamamlandı.
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bitkin halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Ece Gürel’in ölümüne ilişkin soruşturma tamamlandı.
Sabah gazetesinin haberinde Gürel'in ölümünün soğuğa maruz kalma (hipotermi) ve gelişen akut böbrek yetmezliği gibi komplikasyonlar sonucu meydana geldiği aktarıldı.
ŞÜPHELİ DURUM BULUNAMADI
Gürel'in vücudunda ilaç etken maddeleri tespit edildiği ancak zehirlenerek öldüğüne veya hipotermi dışında bir nedenle öldüğüne dair tıbbi delil bulunmadığı iddia edildi. Genç mimarın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.
Kararda, Gürel'in ormana yalnız gittiği ve olay anında genç kadının tek başına ormanda olduğunun ve yürüyüş sırasında kaybolduğunun değerlendirildiği aktarıldı.
Gürel'in bilgisayarında yapılan incelemede ise olayla doğrudan ilişkili bir delil tespit edilemediği kaydedildi.
Kararda ayrıca, Gürel'den alınan örneklerde Gürel'den farklı bir kişiye veya erkek cinsiyetli birine ait DNA profilinin tespit edilemediği ve ölümüyle ilgili şüpheli kimse veya durum bulunmadığı da ifade edildi.
OTOPSİ RAPORUNDAN AYRINTILAR
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporunda, Gürel’e radyolojik görüntüleme, ölü muayenesi ve ayrıntılı otopsi işlemleri uygulandığı belirtilmiş ve raporda travmatik bir etkene, zehirlenmeye ya da yabancı bir kişinin DNA profiline rastlanmadığı kaydedilmişti.
NE OLMUŞTU?
Kağıthane Gültepe Mahallesi'ndeki evinden 2 Mart Pazar günü gezmek için Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek çıkan Gürel kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine ormanda çok sayıda arama kurtarma ekibinin katılımıyla geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
Gürel'in cep telefonu ve bazı kişisel eşyalarına, 4 Mart'ta Belgrad Ormanı'nda yürütülen arama çalışmaları sırasında ulaşılmıştı.
Ekiplerin 4 gün süren çalışması sonucu 6 Mart'ta saat 01.15'te sarp ormanlık alanda bulunan Gürel, yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmış, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.
"CADILIK EĞİTİMİ" VEREN HOCA GÖZALTINA ALINMIŞTI
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürel’e "cadılık eğitimi" verdiği öne sürülen ve Bursa’da yaşayan Hale Nur Özen hakkında "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma", "nitelikli dolandırıcılık" ve "Vergi Usul Kanunu’na muhalefet" suçlamasıyla yakalama çıkarmış ve şüpheli kişi ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.
Özen’in emniyetteki ifadesinde, Ece Gürel’i online ders vasıtasıyla tanıdığını iddia etmiş ve hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti.
Özen, sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.