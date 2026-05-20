Soruşturma tamamlandı, mahkeme Ece Gürel'in ölüm nedenini açıkladı

Gürel'in vücudunda ilaç etken maddeleri tespit edildiği ancak zehirlenerek öldüğüne veya hipotermi dışında bir nedenle öldüğüne dair tıbbi delil bulunmadığı iddia edildi. Genç mimarın ölümüne ilişkin soruşturma tamamlanarak kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

Kararda, Gürel'in ormana yalnız gittiği ve olay anında genç kadının tek başına ormanda olduğunun ve yürüyüş sırasında kaybolduğunun değerlendirildiği aktarıldı.

Gürel'in bilgisayarında yapılan incelemede ise olayla doğrudan ilişkili bir delil tespit edilemediği kaydedildi.

Kararda ayrıca, Gürel'den alınan örneklerde Gürel'den farklı bir kişiye veya erkek cinsiyetli birine ait DNA profilinin tespit edilemediği ve ölümüyle ilgili şüpheli kimse veya durum bulunmadığı da ifade edildi.