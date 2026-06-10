Sosyal medya düzenlemesi sonrası ilk adım: Roblox açılıyor mu?

Yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Roblox'a Türkiye'den erişim 7 Ağustos 2024'te sınırlandırılmıştı.

Erişime yeniden açılması için ise; son bir adım daha atması gerekiyor.

Kaynaklar; platformun yakında Türkiye'de temcilcilik açma şartını da yerine getireceğini ve böyle olursa erişim engeli kararının kaldırılacağını ifade ediyor.