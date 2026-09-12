Sosyal medya fenomeni Semih Varol gözaltına alındı
12.09.2026 22:06
Canlı yayında polis memurlarına yönelik hakaret ettiği ileri sürülen sosyal medya fenomeni Semih Varol gözaltına alındı.
IHA
Sosyal medyada yaptığı canlı yayında polis memurlarına yönelik sinkaflı ifadeler kullandığı iddia edilen sanal medya ünlüsü Semih Varol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.
Varol hakkında; 'kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret' suçundan işlem başlatıldı.
IHA
Gözaltına alınan Varol’un, emniyetteki işlemlerinin ardından yarın mevcutlu olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hazır edileceği öğrenildi.