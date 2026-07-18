Sosyal medyada gündem olmuştu. Sapanca Gölü'ndeki pamuksu yapının sırrı çözüldü

Su sağlığıyla ilgili risk oluşturmayan bu oluşumu yakından takip ettiklerini ifade eden Sakallıoğlu, “Çoğalmasını engellemek için çalışmalar başlatıyoruz. Her sene oluşan bu alg oluşumunun su kalitesini etkilemediğini, Sapanca Gölü'nün 17 farklı bölgesinden aldığımız numuneyi anlık olarak inceledik ve herhangi bir olumsuzluk rastlanmadı.” diye konuştu.