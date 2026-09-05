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Sosyal medyada müstehcen içerik operasyonu. Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı

05.09.2026 18:11

Son Güncelleme: 05.09.2026 18:15

NTV - Haber Merkezi

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Sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları tespit edilen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Tuğba Ekinci de var.

Sosyal medyada müstehcen içerik operasyonu. Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı
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Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. 

MÜSTEHCEN İÇERİK PAYLAŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ 1
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MÜSTEHCEN İÇERİK PAYLAŞTIKLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin sosyal medya üzerinden ücret karşılığı müstehcen içerik paylaştıkları tespit edildi. 

1 firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Sosyal medyada müstehcen içerik operasyonu. Tuğba Ekinci dahil 5 kişi gözaltına alındı 2
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