Sosyal medyada RT yapanlar dikkat! Yargıtay onadı, hapis cezası aldı
28.08.2026 08:20
Son Güncelleme: 28.08.2026 08:23
Yerel mahkeme, sosyal medyada paylaşılan bir gönderiyi, kendi hesabından yeniden paylaştığı için sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Yargıtay da kararı onadı.
Yargıtay'dan emsal nitelikte sosyal medya kullanıcılarını ilgilendiren bir karar çıktı.
Bir kullanıcı kendi hesabından darp edildiği görüntüleri yayınladı. Bir arkadaşı da o videoyu kendi hesabından yeniden paylaştı.
ŞİKAYET EDİLDİ, HAPİS CEZASI ALDI
Darp edilen mağdurun şikayeti üzerine paylaşımları yapanlara, “Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme veya yayma' suçundan dava açıldı.
Yerel mahkeme sanığa 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi.
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
Yargıtay 12. Ceza Dairesi de yerel mahkemeyi onaylayarak emsal bir karara imza attı.
Yargıtay kararında fotoğrafları kendi hesabından paylaşmış olmasının üçüncü kişilere rıza dışında yayımlama hakkı tanımayacağını ifade etti.
KANUNA AYKIRI
Bilişim hukuku uzmanları, yeniden paylaşılan içeriklerde suç teşkil eden unsurların bulunmasının da kanuna aykırı olduğunu vurguluyor.
NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Burçak Ünsal, bir kişinin videosunun ya da fotoğrafının o kişiyi diğer herkesten ayırdığı ve o kişiyi belirlenebilir kıldığı için kişisel veri olduğuna dikkat çekti.
"Kamu tarafından kolayca ulaşılabiliyor olsa da ya da fotoğrafın bir yerde o kişi tarafından daha önce yayınlanmış olması bunu yayma hakkı vermez." diye konuşan Burçak, bunun artık yerleşik içtihat teşkil ettiğinin altını çizdi.