Sosyal medyada RT yapanlar dikkat! Yargıtay onadı, hapis cezası aldı

Bilişim hukuku uzmanları, yeniden paylaşılan içeriklerde suç teşkil eden unsurların bulunmasının da kanuna aykırı olduğunu vurguluyor.

NTV'ye değerlendirmelerde bulunan Bilişim Hukuku Uzmanı Avukat Burçak Ünsal, bir kişinin videosunun ya da fotoğrafının o kişiyi diğer herkesten ayırdığı ve o kişiyi belirlenebilir kıldığı için kişisel veri olduğuna dikkat çekti.

"Kamu tarafından kolayca ulaşılabiliyor olsa da ya da fotoğrafın bir yerde o kişi tarafından daha önce yayınlanmış olması bunu yayma hakkı vermez." diye konuşan Burçak, bunun artık yerleşik içtihat teşkil ettiğinin altını çizdi.