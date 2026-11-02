Sosyal medyada yaş doğrulaması tuzağına düşmeyin. Dolandırıcıların yöntemi nasıl işliyor?

Sosyal medyada yeni dönem başladı.

15 yaşını doldurmamış çocuklar artık sosyal medya hesabı açamayacak. Mevcut kullanıcıların tamamı için de yaş doğrulaması yapılacak. Uzmanlar dolandırıcılara karşı "dikkatli olun" çağrısı yapıyor.

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, “İstemediğiniz bir yerden bir uzantılı kimlik doğrulama talebi geldiyse buralara çekinceli davranmanız gerekiyor. SMS ile herhangi bir doğrulama bilgisi geldiyse buna da asla tıklamamanız gerekiyor.” diyerek uyarıda bulundu.

DOĞRULAMA İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR

e-Devlet üzerinden giriş yapılacağına yönelik bilgisini yönetmelikte yer aldığını belirten Ergün Kılıç, e-Devlet'e girdikten sonra gelen kodun hiç kimseyle paylaşılmaması gerektiğini belirtti ve "İnternet üzerinden giriş yapılan sitelerin uzantılarının dolandırıcılık yönlendirmesi olabilir. Tüm bunlara karşı dikkatli olunması gerekiyor." dedi.

Kılıç, uygulamanın sadece yaş doğrulaması olduğunu hatırlatarak banka bilgisi, kişisel veri niteliğindeki bilgilerin paylaşılmaması gerektiğine yönelikte uyardı.

"ÜCRETLİ BİR İŞLEM DEĞİL"

Tüketici Hakları Derneği Başkanı, doğrulamanın ücretli bir işlem olmadığını da vurguladı.

Yaş doğrulaması sadece yeni üyelikler için değil. Mevcut üyelerin de 2027 yılının Mart ayına kadar, e-Devlet üzerinden doğrulama yapması gerekiyor.