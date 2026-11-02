Sosyal medyada yaş doğrulaması tuzağına düşmeyin. Dolandırıcıların yöntemi nasıl işliyor?
02.11.2026 13:02
Çocuklara sosyal medya yasağının devreye girmesiyle bu durumu fırsat bilen dolandırıcılar iş başına geçti. Uzmanı ise dikkatli olunması gereken noktalarda karşı uyarıda bulundu.
Sosyal medyada yeni dönem başladı.
15 yaşını doldurmamış çocuklar artık sosyal medya hesabı açamayacak. Mevcut kullanıcıların tamamı için de yaş doğrulaması yapılacak. Uzmanlar dolandırıcılara karşı "dikkatli olun" çağrısı yapıyor.
Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, “İstemediğiniz bir yerden bir uzantılı kimlik doğrulama talebi geldiyse buralara çekinceli davranmanız gerekiyor. SMS ile herhangi bir doğrulama bilgisi geldiyse buna da asla tıklamamanız gerekiyor.” diyerek uyarıda bulundu.
DOĞRULAMA İŞLEMLERİ E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILIYOR
e-Devlet üzerinden giriş yapılacağına yönelik bilgisini yönetmelikte yer aldığını belirten Ergün Kılıç, e-Devlet'e girdikten sonra gelen kodun hiç kimseyle paylaşılmaması gerektiğini belirtti ve "İnternet üzerinden giriş yapılan sitelerin uzantılarının dolandırıcılık yönlendirmesi olabilir. Tüm bunlara karşı dikkatli olunması gerekiyor." dedi.
Kılıç, uygulamanın sadece yaş doğrulaması olduğunu hatırlatarak banka bilgisi, kişisel veri niteliğindeki bilgilerin paylaşılmaması gerektiğine yönelikte uyardı.
"ÜCRETLİ BİR İŞLEM DEĞİL"
Tüketici Hakları Derneği Başkanı, doğrulamanın ücretli bir işlem olmadığını da vurguladı.
Yaş doğrulaması sadece yeni üyelikler için değil. Mevcut üyelerin de 2027 yılının Mart ayına kadar, e-Devlet üzerinden doğrulama yapması gerekiyor.
E-DEVLET YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILIR?
Milyonlarca sosyal medya kullanıcısını doğrudan ilgilendiren yeni yönetmelik 1 Kasım 2026 itibarıyla yürürlüğe girdi. Artık Instagram, TikTok ve X gibi platformlarda hesap açarken yaş doğrulama şartı aranacak.
Yeni düzenlemeye göre, sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek.
Kullanıcı, e-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek.
Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları, hizmet sunumu devam ederken kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek.
Kullanıcı, e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra Siber Güvenlik Başkanlığının hizmetinden dijital belirteç oluşturacak ve bunu hesap açacağı sosyal medya platformuna iletecek.
Platform, belirtecin geçerliliğini kontrol ederek kullanıcının yaş grubunu doğrulayacak. Eğer, kullanıcı 15 yaşından küçükse hesap açılmayacak, 15-17 yaş grubundaysa çocuklara özgü kurallarla hesabını kullanabilecek.
Belirteç yalnızca kişinin 15 yaşını doldurup doldurmadığını ve 15 yaşını doldurmuşsa 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığını gösterecek.