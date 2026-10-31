Sosyal medyada yeni dönem. Yarın başlıyor, yapmayanın hesabı kapatılacak
31.10.2026 09:46
Türkiye'de 15 yaşından küçük çocuklara sosyal medya yasağı yarın başlıyor. 15-18 yaş arasındaki kullanıcılar ise yaş doğrulama yaptıktan sonra kısıtlı hizmet alabilecek.
Sosyal medya kullanımına yönelik yeni düzenleme, 10 Ekim tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelikle sosyal medya platformlarına yaş doğrulama ve çocukların korunmasına yönelik yeni yükümlülükler getirildi.
Yönetmeliğe göre, sosyal medya platformları artık 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. e-Devlet üzerinden oluşturulacak belgeyle yaş doğrulaması yapılacak, yaşı 15'in altında olan çocukların hesap açma talepleri reddedilecek.
ÇOCUK HESAPLARINA YENİ KISITLAMALAR
15 yaşını dolduran çocukların hesapları varsayılan olarak gizli olacak. Bu hesaplarda canlı yayın açılması ve kişiselleştirilmiş reklam gösterilmesi yasaklanacak.
Çocukların sosyal medya kullanımını sınırlandırmak amacıyla içeriklerin sonsuz kaydırma yöntemiyle sunulmasına da izin verilmeyecek.
Ayrıca çocuklar yalnızca takip ettikleri hesaplardan mesaj alabilecek, diğer kullanıcılar çocuk hesaplarının takipçi ve takip edilen listelerini göremeyecek.
BAKAN GÖKTAŞ AYRINTILARI AÇIKLAMIŞTI
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, geçen günlerde ilgili yönetmeliğe ilişkin değerlendirmelerde bulunmuş, yeni ayrıntıları paylaşmıştı.
Göktaş, 15 yaş altındaki çocuklara yönelik hazırlanan sosyal medya düzenlemesine ilişkin yönetmenlikte her şeyin net bir biçimde ortaya konduğunu, bu kapsamda 15 yaş altındaki çocuklar için e-Devlet üzerinden bir doğrulama sisteminin olacağını söyledi.
Düzenleme kapsamında 31 Mart 2027 tarihine kadar geçici hükümle uyum sürecinin olacağını bildiren Göktaş, “Bu tarihten sonra artık doğrulama sistemine geçeceğiz. Ondan sonra bizim verdiğimiz ‘token’lerle giriş yapabilecek." dedi.
15-18 yaş arasında önemli noktalar olduğuna değinen Bakan Göktaş, "Mesela bazı uygulamalar olmayacak. Ekran bağımlılığı unsuru oluşturan, ekran kaydırma, sürekli başa kaydırma olmayacak. Buna ek olarak ekran kopyası yani ekran kaydı yapılamayacak ve canlı yayın açamayacaklar." dedi.
Göktaş, ayrıca çocuğa sadece takip ettiği hesapların mesaj gönderebilmesi ve görüldü bilgisinin kapatılması gibi düzenlemeler olduğunu da dile getirdi.
YAŞ DOĞRULAMASI İLE BİTMİYOR
Bu düzenleme ile 18 yaşına kadar çocukları sosyal medya ortamından korumuş olduklarını belirten Bakan Göktaş, yönetmeliğin diğer ülkelere göre daha net olduğunu kaydedip şöyle devam etti:
“Çünkü bizim e-Devlet gibi güçlü bir sistemimiz var. Yeni düzenlemeye göre, sosyal medya platformlarında ilk kez hesap açmak isteyen kullanıcılar, yaş doğrulaması için e-Devlet sistemine yönlendirilecek. Kullanıcı, e-Devlet üzerinden yaşına ilişkin bilgiyi doğrulayan dijital bir kod alacak. Bu kod aracılığıyla yaş doğrulama işlemini tamamlayarak sosyal medya platformunda hesap oluşturabilecek. Yaş doğrulaması yalnızca hesap açılışıyla sınırlı kalmayacak. Sosyal medya platformları, hizmet sunumu devam ederken kendi teknolojik yöntemleriyle kullanıcıların yaşlarını tahmin etmeyi ve gerekli kontrolleri yapmayı sürdürecek.”
"ŞÜPHE OLUŞURSA HESAP ASKIYA ALINACAK"
"Bir hesabın 15 yaşından küçük bir çocuk tarafından kullanıldığına ilişkin şüphe oluşması durumunda ise platform, söz konusu hesabı geçici olarak askıya alacak ve kullanıcıyı yeniden e-Devlet üzerinden yaş doğrulaması yapmaya yönlendirecek." diye açıklama yapan Bakan Göktaş, "Böylece çocukların sosyal medya ortamındaki risklerden korunması amacıyla hem hesap açılışında hem de kullanım sürecinde iki aşamalı ve sürekli bir yaş doğrulama mekanizması uygulanacak.” ifadelerini kullandı.
YARIN YÜRÜRLÜLÜKTE
Düzenleme, yarın itibarıyla yürürlüğe girerken mevcut hesaplar için yaş doğrulama işlemlerinin ise en geç 31 Mart 2027'ye kadar yapılması gerekiyor.
Yaşının 15'in altında olduğu belirlenen kullanıcıların mevcut hesapları kapatılacak.
YAŞ DOĞRULAMASI NASIL YAPILIR?
Kullanıcı, e-Devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra Siber Güvenlik Başkanlığının hizmetinden dijital belirteç oluşturacak ve bunu hesap açacağı sosyal medya platformuna iletecek.
Platform, belirtecin geçerliliğini kontrol ederek kullanıcının yaş grubunu doğrulayacak. Eğer, kullanıcı 15 yaşından küçükse hesap açılmayacak, 15-17 yaş grubundaysa çocuklara özgü kurallarla hesabını kullanabilecek.
Belirteç yalnızca kişinin 15 yaşını doldurup doldurmadığını ve 15 yaşını doldurmuşsa 18 yaşına ulaşıp ulaşmadığını gösterecek.