Sosyal medyadaki fotoğraftan yeni bitki türü keşfetti, literatüre kazandırdı

"Bu bitkiye biz bilimsel olarak monokarpik bitki diyoruz. Monokarpik bitkiler, bitkiler aleminde çok azdır, nadirdir. Bitki özellikle birinci yıl tohumundan gelişerek bir iki yaprak verir. Kışın bu yapraklar kurur ancak toprak altı kısmı canlı kalır. İkinci yıl üç dört yaprak daha sonra üçüncü dördüncü beşinci ya da altıncı yılda 10-15 yapraklı büyük bir öbek haline gelir ve ondan sonra da ortasından gövdesini çıkarır, çiçek verir. Meyveye geçer ve binlerce on binlerce tohum vererek bitki bütünüyle ölür. Ömründe bir kez çiçek açan bitki demektir. Benim keşfettiğim bitki de bu grup bitkilerdendir.” dedi.