Sosyal medyadaki fotoğraftan yeni bitki türü keşfetti, literatüre kazandırdı
05.09.2026 11:50
Konya’da bir fotoğraftan yola çıkan Prof. Dr. Ahmet Duran, dünyada yalnızca kentte yetişen yeni bir bitki türü keşfetti. “Konya sarunotu” adı verilen bitki bilimsel literatüre girdi.
PROF. DR. AHMET DURNA BİTKİ TÜRÜNÜ BİLİM DÜNYASINA KAZANDIRDI
Konya’da sosyal medyada paylaşılan bir doğa fotoğrafındaki bitkiyi fark eden emekli Prof. Dr. Ahmet Duran, yaptığı incelemeler sonucunda yeni bir bitki türünü bilim dünyasına kazandırdı.
Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi’nden emekli Prof. Dr. Duran, Meram ilçesi Dere Mahallesi’nde çekilen fotoğrafta daha önce görmediği bir bitkiye rastladı.
Fotoğrafı paylaşan kişiyle iletişime geçen Duran, bölgeye giderek bitkiyi görüntüledi ve incelemek üzere örnekler aldı.
ADI "KONYA SARUNOTU" OLDU
Yapılan çalışmalar sonucunda bitkinin, nesli tehlike altında olan maydanozgiller familyasındaki sarunotunun farklı bir türü olduğu belirlendi.
Yaklaşık 2 yıl süren araştırmanın ardından hazırlanan makale, uluslararası botanik dergisi Phytotaxa’da yayımlandı.
Duran’ın “Konya sarunotu” adını verdiği endemik tür böylece bilimsel literatüre girdi.
Bitkinin dünyada yalnızca Konya’da yetiştiğini belirten Duran, türün çok az sayıda bireyle temsil edildiğini söyledi.
SOSYAL MEDYADAKİ FOTOĞRAFTAN KEŞFETTİ
Bitkiyi bir kişinin paylaştığı fotoğraftan yola çıkarak tespit ettiğini ifade eden Prof. Dr. Duran, “Endemik olarak keşfettiğim bitki Apiaceae familyasından maydanozgiller olarak isimlendirilen bitki grubudur. Türkiye'de oldukça yaygın türe sahiptir. Bir Konya sevdalısının paylaştığı fotoğrafı gördüm ve fotoğraf dikkatimi çekti. Ondan fotoğrafı nerede çektiğini sordum o fotoğraf üzerindeki bitkiden hareketle ben bunu Meram’ın Dere Mahallesi’nde olduğunu öğrenip bölgeye giderek araştırmaya başladım. Bu bitkinin yeni olduğunu araştırmalarım sonucunda keşfettim” dedi.
LİTERATÜRE ‘KONYA’ İSMİYLE GİRDİ
Prof. Dr. Duran, yeni bitki türüyle ilgili çalışmalarını şöyle anlattı:
“Bitkinin tam ismi ‘Bilacunaria konyaensis’ bu bilimsel adı. Türkçe adı ‘Konya sarunotu’ olarak geçmektedir. Konya'ya has bir bitkidir. Dünyada sadece Konya'da yetişen bir bitkidir. Aynı zamanda çok nadir bir bitkidir. Çok az birey ile temsil edilir. Nesli tehdit altında olan bir bitki. Öncelikle korunması gereken bitkiler arasında yer almaktadır.
"BİLİMSEL OLARAK MONOKARPİK BİTKİ DİYORUZ"
"Bu bitkiye biz bilimsel olarak monokarpik bitki diyoruz. Monokarpik bitkiler, bitkiler aleminde çok azdır, nadirdir. Bitki özellikle birinci yıl tohumundan gelişerek bir iki yaprak verir. Kışın bu yapraklar kurur ancak toprak altı kısmı canlı kalır. İkinci yıl üç dört yaprak daha sonra üçüncü dördüncü beşinci ya da altıncı yılda 10-15 yapraklı büyük bir öbek haline gelir ve ondan sonra da ortasından gövdesini çıkarır, çiçek verir. Meyveye geçer ve binlerce on binlerce tohum vererek bitki bütünüyle ölür. Ömründe bir kez çiçek açan bitki demektir. Benim keşfettiğim bitki de bu grup bitkilerdendir.” dedi.