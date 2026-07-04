Su baskınlarına dikkat. İstanbul'da sağanak yağış başladı

İstanbul Valiliği de bugün beklenen gök gürültülü sağanağın yol açabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmesine göre, İstanbul'da bugün gök gürültülü yağışın, sabah saatlerinden akşama kadar Avrupa Yakası'nın Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Beylikdüzü, Esenyurt, Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde kuvvetli olmasının beklendiği bildirildi.

Rüzgarın kuzeyli yönlerden orta kuvvette ve zaman zaman kuvvetli eseceği kaydedilen açıklamada, vatandaşların kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi.