Su kuyusunda facia. Metan gazından zehirlendiler

Acı olay Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi Kuzucak Mahallesi'nde meydana geldi.

Gurbet Esenceli, iddiaya göre temizlik yapmak için 8 metre derinliğindeki su kuyusuna indi. Bir süre sonra rahatsızlanan Esenceli, arkadaşlarından kendisini çıkarmasını istedi ancak hemen ardından bayıldı.

Bunun üzerine Mehmet Tekin, Gurbet Esenceli’yi çıkarmak için kuyuya girdi ancak o da aşağı iner inmez bayıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.