Su yılanının kurbağa avı başarısız oldu

Ufuk Çakır, evinin bahçesindeki sulama havuzunda damalı su yılanının, büyükçe bir kurbağayı yakalayıp yemeye çalıştığını fark etti. Çakır, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Su yılanı yakaladığı kurbağayı yemeye çalışırken ağzından kaçırdı. Kurbağa suda gözden kaybolurken, su yılanı ise bir süre daha çevrede yüzdü, daha sonra uzaklaştı.