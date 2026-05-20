Suça sürüklenen çocuk raporu. Ceza sisteminin değiştirilmesi ve aileye yaptırım önerisi
20.05.2026 11:42
Suça sürüklenen çocuklara ilişkin Meclis'te kurulan komisyon bir taslak rapor hazırladı. Raporda, atılması gereken adımlara ilişkin öneriler yer aldı.
RAPORDA CEZA SİSTEMİNİN DEĞİŞMESİ ÖNERİLDİ
TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük taslak bir rapor hazırladı.
Cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması rapordaki önerilerden biri.
Raporda ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılması ile ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi gibi maddeler de var.
SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMEYEN AİLEYE YAPTIRIM
Çocuk tedbir kararlarının sistematik izlenmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve süreçlerin ihtisaslaşmış mahkemelerce yürütülmesi de raporda yer alan başlıklardan.
Tedbirlere uymayan ailelere yaptırım getirilmesi de raporda yer alıyor.
Belirli durumlarda ebeveyn sorumluluğunu artıran idari veya cezai yaptırımlar getirilmesi öneriliyor.
Okullarda akran zorbalığı, sosyal medya etkisi ve suç farkındalığına yönelik eğitimlerin artırılması da eylem planı içinde yer alıyor.