Suça sürüklenen çocuk raporu. Ceza sisteminin değiştirilmesi ve aileye yaptırım önerisi

TBMM Suça Sürüklenen Çocukları Araştırma Komisyonu, çocukların suça sürüklenmesini önlemeye dönük taslak bir rapor hazırladı.

Cezasızlık algısını yıkmak için 15-18 yaşa kademeli indirimin ve denetimli serbestliğin daraltılması rapordaki önerilerden biri.

Raporda ağır suçlarda indirimlerin sınırlandırılması ve hakim takdirine bırakılması ile ceza sorumluluğu yaşının 12'den 10'a düşürülmesi gibi maddeler de var.