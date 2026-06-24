Suça sürüklenen çocuk raporu hazır: "Suça sürüklenen çocuk" yerine yeni tanım önerildi
24.06.2026 13:31
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, taslak raporunu tamamlandı. Raporda; hapis cezalarının artırılmasından, okul güvenliğine kadar bir dizi önleme yer veriliyor. Psikososyal taramaların zorunlu hale getirilmesi de öneriler arasında.
ZORUNLU CEZA İNDİRİMLERİNİN HAKİM TAKDİRİNE BIRAKILMASI ÖNERİLDİ
TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, taslak raporunu tamamlandı. 691 sayfalık raporda, 34 ana başlıkta öneriler sıralandı.
Raporda; ceza indirimlerinin kasten öldürme ve ağırlaşmış yaralama suçlarında 12-15 ve 15-18 yaş aralıklarında hakimin takdirine bırakılması önerildi.
"HAPİS CEZALARI İÇİN BELİRLENEN ÜST SINIRLAR ARTIRILSIN"
Ayrıca ağırlaşmış müebbet hapis cezası gereken suçlarda üst sınırın, 12-15 yaş aralığında 15 yıldan 18 yıla, 15-18 yaş grubunda ise 24 yıldan 27 yıla çıkarılması önerildi.
Süreli hapis cezalarında ise üst sınırın 12-15 yaş grubunda 7 yıldan 9 yıla, 15-18 yaş grubunda ise 12 yıldan 15 yıla çıkarılması tavsiye edildi.
Çocuk hükümlülerin suç ayrımı yapılmaksızın önce infaza kapalı ceza infaz kurumlarına gönderilmesi de öneriliyor.
"SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK" YERİNE "ADLİ SÜREÇTEKİ ÇOCUK"
Raporda "suça sürüklenen çocuk" kavramı yerine "adli süreçteki çocuk" ifadesi kullanılması da tavsiye edildi.
OKULDA KÖR NOKTASIZ KAMERA ÖNERİSİ
Okul öncesi ve ilkokulda psikososyal tarama programlarının zorunlu hale getirilmesi, okul içinde mahrem alanlar hariç, kör nokta kalmayacak şekilde kamera sistemi kurulması da eğitim hayatına ilişkin öneriler.
Üyelere gönderilen rapor, son halinin verilmesinin ardından Meclis Başkanlığı'na sunulacak.