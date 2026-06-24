Suça sürüklenen çocuk raporu hazır: "Suça sürüklenen çocuk" yerine yeni tanım önerildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, taslak raporunu tamamlandı. Raporda; hapis cezalarının artırılmasından, okul güvenliğine kadar bir dizi önleme yer veriliyor. Psikososyal taramaların zorunlu hale getirilmesi de öneriler arasında.