Suikast timinin gömülen silahları. FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin gösterdiği yerlerde silah bulunamadı
08.08.2026 19:29
Son Güncelleme: 08.08.2026 19:59
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan firari FETÖ'cü Burkay Karatepe'nin darbe girişimi gecesi Marmaris'te silah gömdüğünü ileri sürdüğü noktalarda arama çalışması yapıldı. Kazı çalışmalarında silahlara rastlanmadı.
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Afyonkarahisar, Eskişehir ve Muğla emniyet müdürlüklerince yürütülen ortak çalışma sonucu Afyonkarahisar'da yakalanan ve getirildiği Muğla'da 5 Ağustos'ta tutuklanan Karatepe ile ilgili soruşturma sürüyor.
Şüphelinin beyanları doğrultusunda, suikast girişiminin ardından kaçış güzergahında ve yaşam malzemesi temin ettiği Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan ve İçmeler mahallelerinde gömdüğünü belirttiği uzun namlulu silah, tabanca ve mühimmatın bulunması amacıyla Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin kararı uyarınca cumhuriyet savcısının nezaretinde yer gösterme işlemi yürütüldü.
Öte yandan, 15 Temmuz 2016'dan bu yana yürütülen arama çalışmalarında ele geçirilen silahlarla bağlantının tespit edilebilmesi amacıyla şüpheliden alınan kan ve kıl örnekleri üzerinden DNA karşılaştırma ve eşleştirme çalışmaları yürütülüyor.
Yer gösterme işlemi sırasında şüpheli tarafından işaret edilen bölgeler ile daha önce silah ele geçirilen alanlarda da gerekli inceleme ve karşılaştırmalar yapılıyor.
Bölgede, emniyet özel harekat timleri ve jandarma komando personelinden oluşan 155 kişilik ekip, 23 dedektör ve operatörü ile 3 köpek unsuru görev aldı.
2015 TARİHLİ KONSERVE BULUNDU
Aramalarda gömülü halde biri dolu, diğeri boş 2 konserve kutusu bulundu. Konserve kutularının üretim tarihinin 2015, son kullanma tarihinin 2023 olduğu belirlendi.
Arama tarama faaliyetinde, konserve kutuları dışında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı.
10 YILDIR ARANIYORDU, TUTUKLANDI
15 Temmuz darbe girişiminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik Marmaris'te gerçekleştirilen suikast teşebbüsüne katılan ve 10 yıldır kırmızı bültenle aranırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi Burkay Karatepe, tutuklandı.
Etkin pişmanlıktan yararlanmak istediğini ifade eden Karatepe, terörle mücadele şubesinde darbe girişimine giden sürece dek neler yaşandığını anlattı.
Dört gün süren ifade yaklaşık 69 sayfa tuttu.
Karatepe ifadesinde, suikast girişiminin gerçekleştiği gece kullandıkları kaçış güzergahına bazı silahların gömüldüğünü ileri sürmüştü.