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SUP board kabusu. Fırtına çıktı, gölün ortasında mahsur kaldılar

23.07.2026 10:26

DHA

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Son dönemde gündem olan SUP board ile açıldıktan sonra Sapanca Gölü'nde fırtınaya yakalanıp mahsur kalan 35 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

SUP board kabusu. Fırtına çıktı, gölün ortasında mahsur kaldılar
DHA

Sakarya Sapanca Gölü'nde son günlerde gündem olan SUP board sevdası kabusa döndü. 

MAHSUR KALDILAR 1
DHA

MAHSUR KALDILAR

Dün saat 20.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Sapanca Gölü'nde çok sayıda SUP board ve bottaki kişilerin, olumsuz hava koşulları nedeniyle gölün çeşitli noktalarına sürüklenerek mahsur kaldığı yönünde ihbar ulaştı.

 

İhbarın ardından bölgeye 6 personel, 2 bot ve 2 araçtan oluşan AFAD ekipleri sevk edildi.

KURTARMA ÇALIŞMALARI 2,5 SAAT SÜRDÜ 2
DHA

KURTARMA ÇALIŞMALARI 2,5 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 2,5 saat süren çalışmanın ardından mahsur kalan toplam 35 kişi, AFAD tarafından kıyıya ulaştırıldı.

 

Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmadığı bildirildi.