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Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu: MPİ Süper Loto kazandıran numaraları sorgulama ekranı

25.10.2026 21:45

Aydın KayarEditör

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Süper Loto sonuçları için beklenen an geldi. Milyonlarca liralık büyük ikramiyenin sahibini bulup bulmadığı merak ediliyor.

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu: MPİ Süper Loto kazandıran numaraları sorgulama ekranı
iStockPhoto

Haftanın 3 günü çekilişi yapılan Süper Loto'da bir çekiliş maratonu daha geride kaldı. Küreye giren 60 numara içinden çekilen 6 şanslı rakam, devasa ikramiyenin kazandıran numaralarını belirledi. Rekor ikramiye seviyelerine ulaşan Süper Loto'da bilet alan vatandaşlar, "Süper Loto sonuç sorgulama" ekranı üzerinden biletlerini sorgulayabiliyor. Biletinize ikramiye vurup vurmadığını öğrenmek için bilet kodunuzu bilet sorgulama ekranına girmeniz yeterli.

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu: MPİ Süper Loto kazandıran numaraları sorgulama ekranı 1
Anadolu Ajansı

Çıkan sayılar şöyle: 1, 3, 5, 18, 28, 59.