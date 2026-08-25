Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 25 Ağustos 2026: Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
25.08.2026 13:34
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi, haftanın ilk çekilişiyle 25 Ağustos 2026 Salı akşamı şans oyunu severlerin karşısına çıkacak.
Haftanın ilk Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. 25 Ağustos Süper Loto çekiliş saati, şanslı numaraların ilan edileceği resmi sorgulama ekranı ve bilet sorgulama ayrıntıları belli oldu. Bu akşam gerçekleşecek olan çekilişle tam 348,8 milyon TL ikramiye dağıtılacak.
SÜPER LOTO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Milli Piyango İdaresi (MPİ) resmi sayfası üzerinden yayımlanan çekiliş takvimiyle birlikte Süper Loto sonuçlarının bu akşam saat kaçta açıklanacağı belli oldu.
Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilişi gerçekleşen Süper Loto sonuçları bu akşam saat 21.30'da açıklanacak.
SÜPER LOTO SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
Şans oyunu severler millipiyangoonline.com adresini ziyaret ederek veya Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasını açarak kolayca sorgulama yapabiliyor. Sonuçlar kategorisinden "Süper Loto" sayfasına girerek 25 Ağustos 2026 tarihli çekilişi seçin.
İsterseniz kazanan 6 numarayı kendi biletinizle manuel karşılaştırabilir, isterseniz bilet numaranızı girerek veya mobil uygulamadan QR kod okutarak ikramiye durumunuzu saniyeler içinde öğrenebilirsiniz.