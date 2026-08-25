Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı 25 Ağustos 2026: Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Haftanın ilk Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. 25 Ağustos Süper Loto çekiliş saati, şanslı numaraların ilan edileceği resmi sorgulama ekranı ve bilet sorgulama ayrıntıları belli oldu. Bu akşam gerçekleşecek olan çekilişle tam 348,8 milyon TL ikramiye dağıtılacak.