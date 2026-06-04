"Süresiz nafaka" için karar günü geldi. Gözler Anayasa Mahkemesi'nde

Türkiye'de en çok eşe ödenen yoksulluk nafakası tartışmalara konu oluyor.

Bu nafakanın şartlarının oluşabilmesi için, nafaka isteyen eşin boşanma yüzünden yoksullaşacak olması gerekiyor.

Ayrıca boşanmada karşı tarafa göre daha az kusurlu olması ve diğer eşin ödeme gücünün bulunması gerekiyor.

Kanunlarda bu nafaka türü için herhangi bir yıl sınırı bulunmuyor.