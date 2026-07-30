Sürücüler dikkat! İstanbul'a 128 yeni radar kuruluyor

Elektrikli scooter izni alan operatörlerin ne kadar süre içerisinde park alanı yapması gerektiğine ilişkin gündem maddesinin de görüşüldüğü toplantıda, 90 gün içerisinde park alanı imalatını tamamlamaması durumunda izinlerinin iptal edilmesi konusu ele alındı.

İzin alan operatörlerin bin 934 park alanı yapması gerektiği, bunlardan 724'ünün operatörlere iletildiği ve imalatına başlanmadığı, sadece 227'sinin yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Bu kapsamda elektrikli scooter izni alan operatörlerin, 90 gün içerisinde park alanı imalatını tamamlamaması durumunda izinlerinin iptal edilmesi kararlaştırıldı.