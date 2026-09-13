Tadan bir daha istiyor, kaşık kaşık şifa dağıtıyor. Ne tarhana ne mercimek, kuşburnundan yapılıyor
13.09.2026 10:00
Gümüşhane'de turizme kazandırılan tarihi Yeşildere Konakları'nda kentin yöresel lezzetleri yaşatılırken, unutulmaya yüz tutmuş kuşburnu çorbası da yeniden sofralarda yerini aldı.
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Yeşildere köyünde bulunan ve 1914 yılında yapılan Yeşildere Konakları, 2024 yılında turizme kazandırılmak amacıyla yapılan çalışmaların ardından 2026 yılında yeniden hizmet vermeye başladı. Biri suit olmak üzere 9 odanın yanı sıra restoran ve bahçe bölümlerinin bulunduğu konaklarda Gümüşhane'nin yöresel yemekleri ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.
KENDİNE ÖZGÜ TADIYLA DİKKAT ÇEKİYOR
Özellikle geçmişten bugüne gelen ancak unutulmaya yüz tutan kuşburnu çorbası, tarihi konaklarda yeniden hazırlanarak ziyaretçilere sunuluyor. Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası ile Gümüşhane Üniversitesi tarafından coğrafi işaret başvurusu da yapılan kuşburnu çorbası, kendine özgü mayhoş tadıyla dikkat çekiyor.
"UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ LEZZET"
"Unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerimizi yeniden hatırlatmak amacıyla kuşburnu çorbası ve pestil kavurması gibi yemeklerimizi menümüze ekledik. Özellikle kuşburnu çorbası, tarihten bugüne yapılan ancak unutulmaya yüz tutmuş bir lezzetimizdi. Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası ile Gümüşhane Üniversitesi de bu lezzetin coğrafi işaret alması konusunda başvuruda bulundu. Biz de bu girişimi desteklemek ve kuşburnu çorbasını yeniden gün yüzüne çıkarmak istedik. Kuşburnu meyvesinin mayhoşluğunu gidermek için marmelat yapılırken şeker kullanılıyor. Ancak biz şekersiz marmelat kullanarak kuşburnu çorbasını hazırlıyoruz. Bu da kendine özgü mayhoş bir lezzet ortaya çıkarıyor. Tadan müşterilerimiz çok beğeniyor, unutulmaya yüz tutmuş bir lezzeti yeniden gün yüzüne çıkardığımız için memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Önümüzdeki dönemde de buna benzer unutulmuş lezzetlerimizi yeniden hatırlatmak için çeşitli çalışmalar yapacağız" dedi.
TAM BİR ŞİFA DEPOSU
Kuşburnu çorbasının hazırlanışını anlatan aşçı Nilüfer Okumuş, çorbanın şekersiz kuşburnu marmelatından hazırlandığını belirterek, "Kuşburnunu önce pişiriyoruz, ardından süzgeçten geçirip marmelatını alıyoruz; fakat şeker koymuyoruz. Ondan sonra tencerenin dibinde birazcık tereyağıyla kıymayı kavuruyorsun. Sonra un koyup unla da kavuruyorsun. Ardından marmelatı ekleyip kaynayana kadar karıştırıyoruz. Güzel, tarhana kıvamında ve C vitamini açısından çok özel, güzel bir çorba oluyor. Üstüne de tereyağıyla nane yakıyoruz. Gümüşhane'mize özel bir şeydir, evlerimizde de yapıyoruz. İsteğe göre içine minik köfteler koyarak veya dibinde kıyma kavurarak da yapıyoruz; adeta bir grip ilacı diyebilirim" diye konuştu.