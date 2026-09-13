Tadan bir daha istiyor, kaşık kaşık şifa dağıtıyor. Ne tarhana ne mercimek, kuşburnundan yapılıyor

"Unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerimizi yeniden hatırlatmak amacıyla kuşburnu çorbası ve pestil kavurması gibi yemeklerimizi menümüze ekledik. Özellikle kuşburnu çorbası, tarihten bugüne yapılan ancak unutulmaya yüz tutmuş bir lezzetimizdi. Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası ile Gümüşhane Üniversitesi de bu lezzetin coğrafi işaret alması konusunda başvuruda bulundu. Biz de bu girişimi desteklemek ve kuşburnu çorbasını yeniden gün yüzüne çıkarmak istedik. Kuşburnu meyvesinin mayhoşluğunu gidermek için marmelat yapılırken şeker kullanılıyor. Ancak biz şekersiz marmelat kullanarak kuşburnu çorbasını hazırlıyoruz. Bu da kendine özgü mayhoş bir lezzet ortaya çıkarıyor. Tadan müşterilerimiz çok beğeniyor, unutulmaya yüz tutmuş bir lezzeti yeniden gün yüzüne çıkardığımız için memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Önümüzdeki dönemde de buna benzer unutulmuş lezzetlerimizi yeniden hatırlatmak için çeşitli çalışmalar yapacağız" dedi.