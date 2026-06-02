Taklit ve Tağşiş listesi güncellendi. Kavurmada eşek eti, çayda boya
02.06.2026 18:08
Son Güncelleme: 02.06.2026 18:10
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayımladığı güncel "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesine yeni ürünler eklendi. Çok sayıda firmanın et ürünlerine sakatat, tek tırnaklı hayvan eti ve kanatlı et karıştırdığı ortaya çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuyla paylaşılan "Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar" listesi güncellendi. 2 Haziran tarihli listede farklı illerde faaliyet gösteren firmalara ait birçok üründe mevzuata aykırılıklar tespit edildi.
Denetimlerde et ve et ürünlerinden süt ve süt ürünlerine, bitkisel yağlardan bal ve baharatlara kadar çok sayıda üründe mevzuata aykırı uygulamalar tespit edildi.
KUŞBAŞI ETTE TEK TIRNAKLI ETİ
Yapılan incelemelerde bazı ürünlerin insan sağlığını riske atabilecek içerikler taşıdığı belirlendi. Çeşitli firmalara ait çiğ kuşbaşı etlerde tek tırnaklı et tespit edildi. Siyah çaylarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanıldığı belirlendi.
Et ve et ürünleri grubunda yapılan analizlerde çok sayıda işletmede kanatlı eti, sakatat ve mekanik ayrılmış et tespit edildi.
TEK TIRNAKLI HAYVANLAR HANGİLERİ?
At, eşek ve katır tek tırnaklı hayvanlar grubuna giriyor.