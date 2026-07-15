Taksicilerden 15 Temmuz konvoyu

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can ise, “Allah bir daha tekrarını göstermesin. Halkımız, özel harekatımızı gelinceye kadar bu taksiciler göğsünü siper etti. Devletimiz vatanımız sağ olsun.” diye konuştu.