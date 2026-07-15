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Taksicilerden 15 Temmuz konvoyu

15.07.2026 12:57

DHA

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İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyeleri, 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yılı dolayısıyla İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na 253 araçlık demokrasi konvoyu düzenledi.

Taksicilerden 15 Temmuz konvoyu
DHA

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü kapsamında İstanbul Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi üyelerinin katılımıyla demokrasi konvoyu oluşturuldu.

 

15 Temmuz 2016'da şehit olan 253 kişi anısına hazırlanan 253 araçlık kortej, İstanbul Havalimanı'ndan hareket ederek Atatürk Havalimanı'nda sona erdi.

Taksicilerden 15 Temmuz konvoyu 1
DHA

Taksilerin TEM Otoyolu'ndaki geçişi havadan görüntülendi. Kortej öncesinde konuşan İstanbul Havalimanı Mülki İdari Amiri Doç. Dr. İlker Haktankaçmaz, “Taksici esnafımızda o dönem Atatürk Havalimanı’nda görev yapıyordu. Darbe girişimine karşı bütün bu milletin kahraman evlatları gibi canlarını göğüslerini siper edip darbecilere karşı direndiler. Taksicilerimizin oradaki kooperatif merkezi doğal karargah oldu." dedi.

Taksicilerden 15 Temmuz konvoyu 2
DHA

İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatif Başkanı Fahrettin Can ise, “Allah bir daha tekrarını göstermesin. Halkımız, özel harekatımızı gelinceye kadar bu taksiciler göğsünü siper etti.  Devletimiz vatanımız sağ olsun.” diye konuştu.