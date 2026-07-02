Tam 33 yıl geçti... Madımak olaylarında yaşamını yitirenler anıldı

CHP Grup Başkanı Özel, eski Madımak Oteli önünde yaptığı açıklamada, 33 yıldır yanan kor ateşin sönmesinin, adalete kavuşmasıyla mümkün olacağını söyledi.

Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerinin 33 yıldır adalet arayışının devam ettiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

“Çok farklı adaletsizlikler var, halen firarda olanlar var. Almanya'da yakalanmış ama Türkiye'ye iade edilmemiş, 6 yıl daha iade edilmezlerse zaman aşımından yararlanacaklar var. Ağırlaştırılmış müebbet hapis aldıkları halde Anayasa Mahkemesinin geçmişteki haksız ve yetersiz bir yorumlamasıyla serbest kalmış olanlar var. Terör suçluları koşullu salıverme şartlarından yararlanmazken, Madımak katillerinin yararlandırıldığı, Madımak'ın bir terör olayı sayılmadığı bir süreç ile karşı karşıyayız.”

Özel, insanlığa karşı suçlarda zaman aşımının olmayacağını vurgulayarak, “Bugün 'Madımak utanç müzesi' diye bir tabelayı buraya yapıştırdılar. Biz devlet tarafından resmen buranın bir 'utanç müzesi' olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz’un bir 'utanç günü' olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha önce bu konuda mecliste çeşitli çalışmalarımız, girişimlerimiz, kanun tekliflerimiz oldu.” dedi.