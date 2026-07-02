Tam 33 yıl geçti... Madımak olaylarında yaşamını yitirenler anıldı
02.07.2026 15:52
Son Güncelleme: 02.07.2026 15:54
Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen Madımak olayının üzerinden tam 33 yıl geçti. Ateşe verilen Madımak Oteli'nde yaşamını yitirenler bu yıl da unutulmadı.
Sivas'ta 2 Temmuz 1993'teki olaylarda yaşamını yitirenler için anma programı düzenlendi.
Hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, CHP Grup Başkanı Özgür Özel, bazı milletvekilleri, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Alevi konfederasyonları ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar, Seyrantepe Mahallesi'nde toplandı.
Sloganlar atan grup, Mevlana Caddesi güzergahından eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokağın girişine kadar yürüdü.
CHP Grup Başkanı Özel, eski Madımak Oteli önünde yaptığı açıklamada, 33 yıldır yanan kor ateşin sönmesinin, adalete kavuşmasıyla mümkün olacağını söyledi.
Burada, olaylarda hayatını kaybedenlerin isimleri okundu. Daha sonra, bazı dernek ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri konuşma yaptı.
CHP Grup Başkanı Özel, eski Madımak Oteli önünde yaptığı açıklamada, 33 yıldır yanan kor ateşin sönmesinin, adalete kavuşmasıyla mümkün olacağını söyledi.
Olayda hayatını kaybedenlerin ailelerinin 33 yıldır adalet arayışının devam ettiğini belirten Özel, şöyle konuştu:
“Çok farklı adaletsizlikler var, halen firarda olanlar var. Almanya'da yakalanmış ama Türkiye'ye iade edilmemiş, 6 yıl daha iade edilmezlerse zaman aşımından yararlanacaklar var. Ağırlaştırılmış müebbet hapis aldıkları halde Anayasa Mahkemesinin geçmişteki haksız ve yetersiz bir yorumlamasıyla serbest kalmış olanlar var. Terör suçluları koşullu salıverme şartlarından yararlanmazken, Madımak katillerinin yararlandırıldığı, Madımak'ın bir terör olayı sayılmadığı bir süreç ile karşı karşıyayız.”
Özel, insanlığa karşı suçlarda zaman aşımının olmayacağını vurgulayarak, “Bugün 'Madımak utanç müzesi' diye bir tabelayı buraya yapıştırdılar. Biz devlet tarafından resmen buranın bir 'utanç müzesi' olarak kabul edildiği ve 2 Temmuz’un bir 'utanç günü' olarak kanunlaştığı güne kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Daha önce bu konuda mecliste çeşitli çalışmalarımız, girişimlerimiz, kanun tekliflerimiz oldu.” dedi.
BİRÇOK ÖNLEM ALINDI
Anma programı için kentte güvenlik önlemleri alındı. Çevre illerden gelen takviye ekiplerle yaklaşık 2 bin 600 polis görev yaptı.
Eski Madımak Oteli'nin bulunduğu sokak ile yürüyüşün yapıldığı güzergah araç trafiğine kapatıldı.
Yürüyüşün başlangıç noktası Seyrantepe Mahallesi'nden Bilim ve Kültür Merkezi'ne kadar olan güzergahtaki bazı noktalarda arama yapıldı.
Aileler, eski Madımak Oteli girişindeki camın önünde ölenlerin fotoğrafları ve ellerindeki karanfiller ile bir süre bekleyerek, ellerinde bulunan "Madımak Utanç Müzesi" yazılı kağıdı binanın camlarına yapıştırdı.
Anma programına, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da katıldı.
Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindekiler de kentte 2 Temmuz 1993'te çıkan olaylarda hayatını kaybedenler için eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı.
Güler, 33 yıl önce ülkenin en acı olaylarından birinin yaşandığını anımsatarak, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.
Malum ellerin, dış mihrakların ülkenin birliğini, beraberliğini bozacak birçok eylemi ve sabotajı geçmişte yaptığına değinen Güler, bunlardan birinin de 2 Temmuz'da yaşandığını belirtti.
Güler, 1993 yılının yaşanan olaylar nedeniyle en karanlık ve incelenmesi gereken bir yıl olduğuna dikkati çekerek, "Bu karanlık eller, karanlık akıllar maalesef bu olayları planlayarak, programlayarak hayata geçirdiler." diye konuştu.
Madımak olaylarında ve Başbağlar'da yaşanan olayların insanları derinden üzüntüye sevk ettiğini ve acılara boğduğunu kaydeden Güler, "Bu karanlık ellerin bugün de plan yaptığını, ülkemizin huzur iklimini, birliğini, beraberliğini bozacak nice böyle projeler geliştirdiğini biliyoruz. Bu karanlık akılları, elleri takip ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Güler, son yıllarda meydana gelen ve getirilmeye çalışılan olaylara karşı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde "Terörsüz Türkiye" hedefi noktasında her alanda çalışmalara büyük titizlikle devam ettiklerinin altını çizerek, şöyle devam etti:
"Amacımız 86 milyon aziz milletimizin birliği ve beraberliğini en üst seviyeye taşıyarak, koruyarak bölgemizdeki bu riskli ve her türlü tehlikeden arınmış bir güvenli liman olarak ülkemizi gelecek nesillerimize emanet etmek.
Anadolu coğrafyası, bu topraklar eğer birileriyle tarif edilse, birilerinin ismi anılsa herhalde bu Hz. Mevlana'dır, Hacı Bektaş Veli'dir, Hacı Bayram Veli'dir, Yunus Emre'dir. Sivas'ta ise bu Şemsi Sivasi'dir, Aşık Veysel'dir, Aşık Ruhsati'dir, Pir Sultan Abdal'dır.
Hepsi kardeşlik demiş, kalp güzelliği demiş, sevgi ve hoşgörü demiş. İnşallah bizim de onların emanetçileri olarak bu coğrafyamızda, ülkemizde, Anadolu topraklarında önceliğimiz kardeşlik, sevgi, muhabbet ve hoşgörü olacak. İnşallah bu kardeşliğimizi, hoşgörümüzü, dayanışmamızı, birliğimizi ilelebet bu topraklarda korumaya devam edeceğiz."