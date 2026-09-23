Tanesini 50 liraya düşürdüler. Tezgahlarda sabahın ilk ışıklarıyla izdiham yaşandı
23.09.2026 14:57
Av sezonunun 1 Eylül'de başlamasıyla Karadeniz'de bol miktarda avlanan palamut, Bartın'da tezgahlardaki fiyatlara da yansıdı.
Denizden kasalarla çıkarılan palamutlar, kentteki balıkçı tezgahlarında satışa sunuldu.
Bolluk sayesinde palamudun fiyatı tanesi 50 liraya kadar düştü. Fiyatların düşmesi tüketicilerin balığa ilgisini artırdı.
SEZON HAREKETLİ BAŞLADI
Taze balık almak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren balıkçıların yolunu tuttu. Bu nedenle tezgahlarda yoğunluk oluştu.
Balıkçılar, AA muhabirine, palamut sezonunun hareketli başladığını söyledi.
3 BİN KASA PALAMUT YAKALANDI
Sezonun ilk günlerinde önemli miktarda palamut avladıklarını belirten vatandaşlar, teknelerle yaklaşık 3 bin kasa palamut yakalandığını kaydetti.
Balıkçılar, Karadeniz'deki bolluğun tezgahlara da yansıdığını, avın bereketli geçmesinin hem balıkçıları hem de vatandaşları memnun ettiğini dile getirerek, "Ekim ayının 15'inden sonra hamsi ve çinekop avında da bolluk bekliyoruz. Sezonun diğer balık türleri açısından da bereketli geçmesini umut ediyoruz." dedi.