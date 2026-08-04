Tarih belli oldu. İstanbul yılın en sıcak gününü yaşayacak
04.08.2026 08:32
İstanbul'da sıcak hava etkisini artıracak. Poyraz etkisiyle rahat bir yaz geçiren İstanbullular, yılın en sıcak günlerini yaşayacak.
İstanbul bu yıl önceki senelere göre daha rahat bir yaz geçiriyor.
Marmara Bölgesi'nde etkili olan poyraz, hava sıcaklığını olduğundan daha serin hissettiriyor.
Poyrazın etkisinin düşmesiyle birlikte İstanbul'un yılın en sıcak günlerini yaşayacağı tarih belli oldu.
İşte önümüzdeki günlerde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçireyeceği tahmin ediliyor.
Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.
İSTANBUL'A YILIN EN SICAK GÜNLERİ GELİYOR
Ağustos ayıyla birlikte hava sıcaklığı artıyor, nem daha da bunaltıcı hale geliyor.
İstanbul'da çarşambadan cuma gününe kadar yılın en sıcak günlerinin yaşanması bekleniyor.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, sıcak hava dalgasının 13 Ağustos'a kadar etkisini sürdüreceğini açıkladı.
HAVA SICAKLIĞI 35 DERECEYE KADAR YÜKSELECEK
İstanbul'da bu hafta hava sıcaklığının bunaltacağını söleyen Çalışkan, bağıl nem oranının yüzde 90-95'lere çıkacağını ifade etti.
Çalışkan, İstanbul'da çarşamba günü 33 derece olması beklenen hava sıcaklığının cuma gününe gelindiğinde 35 dereceye doğru yükseleceğini söyledi.
ORMAN YANGINI TEHDİDİNE DİKKAT
Çalışkan'ın dikkat çektiği bir diğer nokta ise orman yangınlarıyla ilgili.
Çanakkale - Manisa hattında poyrazın çok sert ve kuru estiğini ifade eden Çalışkan, "Bu hafta da çok sert estiği için bu bölgelerde orman yangını tehlikesi var." diye konuştu.
İzmir'in iç kesimlerinde orman yangını tehlikesinin bu hafta da sürdüğünü anlatan Çalışkan, Antalya'daki riskin ise bu hafta düştüğünü söyledi.
BUGÜN BEKLENEN HAVA SICAKLIKLARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün bazı şehirlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:
İstanbul - 32 derece
Ankara - 34 derece
İzmir - 37 derece
Adana - 35 derece
Bursa - 34 derece
Antalya - 33 derece
Diyarbakır - 42 derece
Malatya - 39 derece
Erzurum - 33 derece