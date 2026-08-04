Tarih belli oldu. İstanbul yılın en sıcak gününü yaşayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, bugün yurdun kuzey kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Rize, Artvin, Ardahan çevreleri, Sinop, Samsun, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri ile Akdeniz'in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir gün geçireyeceği tahmin ediliyor.

Diğer yerlerde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Rüzgarın, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege'de kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.