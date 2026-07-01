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Tarih belli oldu: İstanbul'da hava değişecek, akşam serinliği üşütecek

01.07.2026 15:50

NTV - Haber Merkezi

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Yılın şu ana kadarki en sıcak gününü yaşayan İstanbul'a yağmur geliyor.

Tarih belli oldu: İstanbul'da hava değişecek, akşam serinliği üşütecek
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İstanbul'da bugün yaz mevsiminin şu ana kadarki en sıcak günü yaşanıyor.

 

Megakent öğle saatlerinde güneşin altında 40 dereceyi gördü. Kentte etkili olan poyraz, sıcaklığın daha yüksek hissedilmesini engelledi.

 

Sıcak hava yarın ve cuma günü de etkisini sürdürecek ancak sıcak hava ara verecek.

PERŞEMBE VE CUMA HAVA 32 DERECE OLACAK 1
Anadolu Ajansı

PERŞEMBE VE CUMA HAVA 32 DERECE OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'da yarın hava sıcaklığı 32 derece olacak.

 

Kuzeydoğudan esecek rüzgar, bir nebze rahatlama sağlamaya devam edecek. Cuma günü de kentte 32 derece sıcaklık bekleniyor.

 

İstanbul hafta sonuna ise yağmurla giriş yapacak.

HAFTA SONU YAĞMUR VAR 2
Anadolu Ajansı

HAFTA SONU YAĞMUR VAR

İstanbul'da cumartesi ve pazar günü gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.

 

Cumartesi günü 30 dereceye gerilemesi beklenen hava sıcaklığı, pazar günü bir kademe daha düşerek 28 dereceye gerileyecek.

 

Her iki günde de megakentte sağanak geçişleri görülecek.

AKŞAM SAATLERİ ÜŞÜTECEK 3
Anadolu Ajansı

AKŞAM SAATLERİ ÜŞÜTECEK

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, hafta sonu beklenen sağanakla ilgili olarak NTV canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

 

"Avrupa'da bu sıcak hava dalgası iki hafta kaldı. İstanbul'da yarından itibaren sıcaklıklar düşmeye başlayacak." diyen Çalışkan, önümüzdeki hafta sıcaklıkların mevsim normalleri altına ineceğini kaydetti.

 

Çalışkan akşam saatlerinde kuzeyden esen rüzgarla havanın üşüteceğini kaydetti.

PAZAR GÜNÜ TÜM YURTTA YAĞMUR VAR 4
Anadolu Ajansı

PAZAR GÜNÜ TÜM YURTTA YAĞMUR VAR

Hafta sonu beklenen yağmur yalnızca İstanbul ile sınırlı değil.

 

Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen sağanak pazar günü Trakya ve Ege sahilleri ile Güney Doğu Anadolu dışında tüm bölgelerde etkili olacak.

 

Batı bölgelerde sağanak yeni hafta başında kesilecek.

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