Tarih belli oldu: İstanbul'da hava değişecek, akşam serinliği üşütecek

Hafta sonu beklenen yağmur yalnızca İstanbul ile sınırlı değil.

Cumartesi günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de etkili olması beklenen sağanak pazar günü Trakya ve Ege sahilleri ile Güney Doğu Anadolu dışında tüm bölgelerde etkili olacak.

Batı bölgelerde sağanak yeni hafta başında kesilecek.