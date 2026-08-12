Tarih belli oldu. Kuzeyin havası İstanbul'a taşınıyor! 9 derecelik değişim

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Akdeniz'in Toroslar mevkisi, orta ve doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.