Tarih belli oldu. Kuzeyin havası İstanbul'a taşınıyor! 9 derecelik değişim
12.08.2026 09:22
Sıcak hava ve yüksek nem nedeniyle geçen hafta bunaltıcı günler geçiren İstanbul'da etkisini artıracak poyraz, kente serinlik verecek.
İstanbul'da yüksek nemle birleşerek megakentte yaşayanları bunaltan sıcak hava etkisini yitirecek.
Kuzeyli yönlerden esen poyraz, kente serinlik verecek. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı 9 dereceyi bulacak.
İşte İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre İstanbul'da beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Akdeniz'in Toroslar mevkisi, orta ve doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Yağışların, Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yurdun diğer bölgelerinde ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
SAMSUN VE ORDU'DAKİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Samsun ve Ordu'yu kuvvetli sağanak yağışa karşı uyardı.
Yerel olarak etkili olması beklenen sağanak nedeniyle; ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Her iki şehirdeki yağışların öğle saatlerinden sonra etkisini artıracağı bildirildi.
İSTANBUL'DA HAVA SERİNLEYECEK
İstanbul'da ise hava bugünden itibaren bir kademe serinleyecek.
Geçen hafta bunaltıcı sıcakların etkili olduğu İstanbul'da poyrazın etkisi bugünden itibaren artacak.
İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada poyrazın aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Açıklamada, rüzgarların kuzeyin İstanbul'a göre nispeten serin havasını kente taşıyacağı anlatıldı.
İSTANBUL'DA 9 DERECELİK DEĞİŞİM
İstanbul'a bugün öğle saatlerinde 32 dereceye yükselmesi beklenen hava sıcaklığı gece saatlerinde 23 dereceye kadar düşecek.
Yarın hava sıcaklığı 31 derece olacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri birer derecelik düşüş görülecek.
Hafta sonu İstanbul'a yerel sağanak geçişi görülmesi ihtimali de var.