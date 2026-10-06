Tarih belli oldu, pastırma yazı başlıyor: Hava sıcaklığı 30 dereceye yükselecek

Yurt genelindeki hava sıcaklıkları, bu hafta hissedilir derecede artacak. Eylül ayı sonunda etkili olan kuvvetli sağanaklar, yerini güneşli havaya bırakacak. Bazı şehirlerde hava sıcaklıklarının hafta sonu 30 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Batı bölgelerden başlamak üzere tüm yurda yayılacak sıcak hava dalgası nedeniyle gündüz saatlerinde sıcak ve ılık günler yaşanacak.

İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gün içerisinde hava sıcaklığının 22 dereceye ulaşması bekleniyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 14 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Başkent Ankara'da da İstanbul'da olduğu gibi parçalı bulutlu bir hava olacak. Ankara'da hava sıcaklığının 21 derece olacağı tahmin ediliyor.

İzmir ise yazdan kalma bir gün yaşayacak. Parçalı bulutlu bir gün geçirmesi beklenen İzmir'de hava sıcaklığı 27 dereceye ulaşacak. Trakya ve Ege'nin büyük bölümünde hava sıcaklığı 26-30 derece arasında seyredecek.