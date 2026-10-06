Tarih belli oldu, pastırma yazı başlıyor: Hava sıcaklığı 30 dereceye yükselecek
06.10.2026 08:43
Yurt genelinde hava sıcaklıkları gündüz saatlerinde hissedilir derecede artacak. Hafta sonuna doğru termometreler bazı şehirlerde yeniden 30 dereceye ulaşacak.
Yurt genelindeki hava sıcaklıkları, bu hafta hissedilir derecede artacak. Eylül ayı sonunda etkili olan kuvvetli sağanaklar, yerini güneşli havaya bırakacak. Bazı şehirlerde hava sıcaklıklarının hafta sonu 30 dereceye ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, Türkiye bugünden itibaren sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Batı bölgelerden başlamak üzere tüm yurda yayılacak sıcak hava dalgası nedeniyle gündüz saatlerinde sıcak ve ılık günler yaşanacak.
İstanbul'da bugün parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak. Gün içerisinde hava sıcaklığının 22 dereceye ulaşması bekleniyor. Hava sıcaklığının gece saatlerinde 14 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.
Başkent Ankara'da da İstanbul'da olduğu gibi parçalı bulutlu bir hava olacak. Ankara'da hava sıcaklığının 21 derece olacağı tahmin ediliyor.
İzmir ise yazdan kalma bir gün yaşayacak. Parçalı bulutlu bir gün geçirmesi beklenen İzmir'de hava sıcaklığı 27 dereceye ulaşacak. Trakya ve Ege'nin büyük bölümünde hava sıcaklığı 26-30 derece arasında seyredecek.
19 ŞEHİR İÇİN SARI KODLU UYARI
Ülkenin bir bölümünde yazdan kalma günler yaşanırken; Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu ile Doğ Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; yağışların, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay kıyıları, Karaman, Malatya'nın güney kesimleri, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Şırnak, Ağrı, Iğdır ve Kars çevreleri, Adıyaman ve Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu ile Batman'ın kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor.
Bugün beklenen sağanak yağış nedeniyle 19 şehirde sarı kodlu alarm verildi. Sarı kodlu uyarı yapılan şehirler şöyle:
Adıyaman, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Hakkari, Hatay, Kars, Malatya, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Iğdır, Osmaniye.
Bu bölgelerdeki yağışların yarın da etkili olması bekleniyor.
SICAKLIK KADEME KADEME ARTACAK
Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu ile Doğ Akdeniz'deki yağışların çarşamba gününden itibaren azalması beklenirken, yurt genelindeki hava sıcaklıkları yarın bir kademe daha artacak.
Yarın İstanbul 23 derece, Ankara 20, İzmir ise 25 derece olacak. Ege'de bazı şehirlerde hava sıcaklığı yarın da 30 dereceye yakın seyredecek.
Akdeniz'de Antalya ve Adana 28 derece olacak. Güneydoğu Anadolu'da da havca sıcaklıkları 25-26 derece bandında seyredecek. İç bölgeler ile Karadeniz'de ılık bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığının bu bölgelerde 20-21 derece aralığında seyretmesi bekleniyor.
Hafta sonuna doğru sıcaklıkların artmaya devam etmesi ve cumartesi günü İstanbul'un 25 dereceyi görmesi bekleniyor. Aynı gün Ankara'nın 23 derece olacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu İzmir'de hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşacağı belirtiliyor.
Aynı gün Güneydoğu Anadolu'da hava sıcaklıklarının 32-33 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor.