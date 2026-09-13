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Tarih belli oldu, sıcaklıklar sert düşüyor. Yarın için kuvvetli sağanak alarmı verildi

13.09.2026 08:23

NTV - Haber Merkezi

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Yarından itibaren yurt genelinde sıcaklık 7 dereceye kadar düşüyor. İstanbul dahil 23 şehirde gök gürültülü kuvvetli yağış bekleniyor.

Tarih belli oldu, sıcaklıklar sert düşüyor. Yarın için kuvvetli sağanak alarmı verildi
Anadolu Ajansı

Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, yarından itibaren yerini serin ve yağışlı havaya bırakıyor.

 

Sıcaklıklarda 5-7 derece arası düşüş beklenirken bazı şehirlerde gök gürültülü sağanak yağış da etkili olacak.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? 1
Anadolu Ajansı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı ile Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL BUGÜN 26 DERECE 2
Anadolu Ajansı

İSTANBUL BUGÜN 26 DERECE

İstanbul'da sıcaklık dün 30 derece iken bugün 26 derecelerde seyredecek. 

 

Yarından itibaren sonbahar havasına geçiş yaparken kent genelinde yağmurlu ve serin hava etkili olacak.

 

Ankara'da ise hava parçalı bulutlu ve 27 derece. İzmir'de de bulutlu hava hakim, 29 derece.

TRAKYA'DAN YAĞMUR GELİYOR 3
Anadolu Ajansı

TRAKYA'DAN YAĞMUR GELİYOR

Haftanın son günü Trakya'dan sağanak geliyor.

 

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da pazar günü gök gürültülü sağanak etkili olacak. Aynı gün İstanbul ve Kocaeli'de de yağış beklentisi var.

YAĞMUR YURT GENELİNE YAYILACAK 4
Anadolu Ajansı

YAĞMUR YURT GENELİNE YAYILACAK

Bugün ve yarından itibaren İstanbul'u etkisi altına alması beklenen sağanak yağışın, çarşamba günü İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etkili olması bekleniyor.

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