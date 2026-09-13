Tarih belli oldu, sıcaklıklar sert düşüyor. Yarın için kuvvetli sağanak alarmı verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı ile Van'ın doğu çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.