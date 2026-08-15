Tarih belli oldu. Tüm Türkiye hızlı trenle 48 saatte gezilebilecek

Ulaştırma ve altyapı alanında 2002 yılından bu yana hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, son 24 yılda söz konusu alanlarda 355 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını ifade etti.

Uraloğlu, 6 bin 101 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 30 bin kilometrenin üzerine çıkardıklarını, sadece 6 il birbirine bölünmüş yollarla bağlanırken bugün bu sayının 77'ye ulaştığını belirtti.

Mevcut trafiğin yüzde 85'inin bu bölünmüş yollar üzerinden gerçekleştiğine işaret eden Uraloğlu, otoyol uzunluğunu da 4 bin kilometreye yaklaştırdıklarını bildirdi.